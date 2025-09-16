Администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками - СМИ

Первые пакеты помощи США в виде поставок оружия Украине, предоставленные администрацией Дональда Трампа, были одобрены и вскоре могут быть отправлены, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву — на этот раз в рамках нового финансового соглашения с союзниками. Об этом сообщили Reuters во вторник два источника, знакомые с ситуацией, передает УНН.

Детали

По данным издания, это первое применение нового механизма, разработанного США и союзниками для поставок Украине оружия из американских запасов с использованием средств стран НАТО.

Заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму до 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием "Список приоритетных потребностей Украины", известного под аббревиатурой PURL, сообщили источники.

В программе PURL уже аккумулировано 2 миллиарда долларов