Администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками - СМИ

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 2508 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 11147 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 11674 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 25231 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 40072 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 22684 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 36148 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 35384 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16168 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37026 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
39%
750мм
Популярные новости
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 18903 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto12:18 • 14104 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 13010 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 13846 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон13:03 • 6684 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 2524 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 11154 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 13846 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 40078 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 36150 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Карл III
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 5518 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 13010 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 48055 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 47055 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 51706 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост

Администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками - СМИ

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Администрация Дональда Трампа одобрила первые пакеты помощи США Украине в виде поставок оружия. Это первое применение нового механизма, разработанного США и союзниками для поставок Украине оружия из американских запасов с использованием средств стран НАТО.

Администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками - СМИ

Первые пакеты помощи США в виде поставок оружия Украине, предоставленные администрацией Дональда Трампа, были одобрены и вскоре могут быть отправлены, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву — на этот раз в рамках нового финансового соглашения с союзниками. Об этом сообщили Reuters во вторник два источника, знакомые с ситуацией, передает УНН.

Детали

По данным издания, это первое применение нового механизма, разработанного США и союзниками для поставок Украине оружия из американских запасов с использованием средств стран НАТО.

Заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму до 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием "Список приоритетных потребностей Украины", известного под аббревиатурой PURL, сообщили источники.

В программе PURL уже аккумулировано 2 миллиарда долларов31.08.25, 22:35 • 5700 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Элдридж Колби
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина