В программе PURL уже аккумулировано 2 миллиарда долларов

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Президент Зеленский поблагодарил партнеров за участие в программе PURL, которая аккумулировала 2 миллиарда долларов. Программа позволяет Украине покупать оружие в США, координация осуществляется НАТО.

В программе PURL уже аккумулировано 2 миллиарда долларов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность партнерам, которые стали участниками Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) в течение августа, и сообщил, что в программе уже аккумулировано 2 миллиарда долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Зеленского от 30.08.2025.

Также хочу сегодня поблагодарить партнеров, которые за этот месяц стали участниками программы PURL. Специальной нашей программы, которая позволяет покупать необходимое оружие для Сил обороны Украины – покупать в Америке. За август мы добавили в программу Нидерланды, Норвегию, Швецию, Данию, Канаду, Бельгию и Латвию. Уже в программе более двух миллиардов долларов. Координация – НАТО. Благодарен всем за участие, и это хороший результат августа

- сказал Глава государства.

Владимир Зеленский выразил надежду на результат в сентябре.

"Наша цель – не менее одного миллиарда долларов в программе ежемесячно. И это средства, которые идут на покупку очень эффективного оружия – ракет для "патриотов", "хаймарсов", систем оружия, которые нужны для защиты наших городов. Спасибо еще раз партнерам!", - добавил Президент Украины.

Справка

США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов.  

Напомним

Бельгия предоставит Украине 100 миллионов евро военной помощи в этом году через механизм PURL. Эта сумма является дополнением к уже предоставленному 1 миллиарду евро военной поддержки.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с канадским коллегой Дэвидом МакГинти, где обсудил инвестиции в производство дронов, поблагодарил за $1 млрд помощи, $500 млн на американское вооружение для Украины в рамках программы PURL.

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Латвия
НАТО
MIM-104 Patriot
Дания
Канада
Швеция
Бельгия
Норвегия
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
M142 HIMARS