В программе PURL уже аккумулировано 2 миллиарда долларов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность партнерам, которые стали участниками Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) в течение августа, и сообщил, что в программе уже аккумулировано 2 миллиарда долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Зеленского от 30.08.2025.

Также хочу сегодня поблагодарить партнеров, которые за этот месяц стали участниками программы PURL. Специальной нашей программы, которая позволяет покупать необходимое оружие для Сил обороны Украины – покупать в Америке. За август мы добавили в программу Нидерланды, Норвегию, Швецию, Данию, Канаду, Бельгию и Латвию. Уже в программе более двух миллиардов долларов. Координация – НАТО. Благодарен всем за участие, и это хороший результат августа