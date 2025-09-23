Отца Илона Маска обвинили в сексуальном насилии над детьми - NYT

Отца Илона Маска, Эррола Маска, обвинили в сексуальном насилии над пятью его детьми и пасынками. Согласно расследованию газеты New York Times, родственники неоднократно обращались к миллиардеру за помощью, а некоторые инциденты длились десятилетиями и включают случаи как в Южной Африке, так и в Калифорнии. Об этом говорится в материале NYT, пишет УНН.

Подробности

Технологический миллиардер Илон Маск ежедневно публикует детали своей жизни в соцсетях, сотрудничает с биографами и часто выступает на публичных мероприятиях. Однако его давнее отчуждение от отца, Эррола Маска, остается одной из наименее публичных страниц жизни миллиардера.

Расследование New York Times установило, что одним из ключевых факторов разрыва отношений Илона и Эррола стали обвинения в адрес последнего в сексуальном насилии над детьми.

Обвинения касаются пяти детей Эррола и его падчериц. Самое раннее из них датировано 1993 годом, когда падчерице было 4 года. Она сообщила родственникам о недопустимых действиях со стороны отца. Десять лет спустя она заметила, что он нюхает ее грязное нижнее белье. Кроме того, обвинения охватывают насилие над двумя его дочерьми и пасынком. В 2023 году социальный работник и члены семьи пытались вмешаться после того, как 5-летний сын сообщил о нежелательных действиях отца.

Нам очень нужен ваш совет, помощь и руководство в этих вопросах, потому что мы ежедневно видим, как эти дети страдают - написал родственник в письме, с которым ознакомилась газета New York Times.

Неизвестно, прочитал ли Илон Маск письмо. Его ассистент отправил сообщение члену семьи после обращения, а миллиардер оказывал финансовую поддержку родственникам и братьям и сестрам от третьего брака своего отца. Он также пытался отселить их от Эррола Маска в Калифорнии. Прямого участия в полицейских расследованиях в Южной Африке Илон не принимал.

Эррол Маск, у которого по меньшей мере девять детей и пасынков, заявил New York Times, что "сообщения являются ложными и чрезвычайно бессмысленными". Он добавил, что обвинения были выдуманы членами семьи, которые "подталкивали детей говорить ложные вещи" и пытались получить деньги от Илона Маска.

Илон Маск и его адвокат не ответили на запросы о комментариях. В 2017 году миллиардер говорил журналу Rolling Stone, что его отец совершил "почти все зло, которое только можно представить". В биографии 2023 года Илон отметил, что не общается с отцом.

Бывшая падчерица Эррола, которой сейчас 37 лет, впервые публично рассказала о ситуации.

Мои дети в безопасности и под присмотром. Илон всегда был рядом - заявила она.

Эррол Маск был женат трижды. Первый брак – с Мэй Голдеман, у них родились Илон, Тоска и Кимбал. После развода и второго брака он женился в третий раз на Хайде-Мари Безуйденхаут, у которой было трое детей от первого мужа. По данным семьи, у госпожи Безуйденхаут были проблемы с психическим здоровьем.

В 1993 году 4-летняя падчерица от первого брака Безуйденхаут сообщила о насилии. Позже полиция Южной Африки начала расследование. Впоследствии обвинения были отозваны в рамках развода, а Эррол Маск получил опеку над дочерью.

Позже, в 2002 году, семья переехала в Лос-Анджелес, где Илон Маск купил им дом в Малибу. В то же время ситуация обострилась, когда падчерица, которой тогда было 14 лет, заметила, как отец нюхает ее грязное белье. Семья обратилась в полицию и службу защиты детей. Против Эррола Маска был выдан запретительный приказ.

Бывшая падчерица отметила, что Илон Маск еженедельно брал ее и ее братьев и сестер на экскурсии.

После инцидентов Илон перевез отца на лодке в Лос-Анджелесе, а затем обратно в Южную Африку. Эррол Маск заявил, что покинул США по собственному желанию.

В 2011 году сестра госпожи Безуйденхаут обратилась к Илону Маску за помощью. Маск оплатил реабилитацию бывшей падчерицы, которая позже прошла курс лечения и на некоторое время стала бездомной.

Приблизительно в 2023 году Илон Маск начал ежемесячно платить 30 000 рандов, что составляет около 1700 долларов, на содержание своей бывшей сводной сестры, сообщили члены семьи.

В том году он также сделал редкий комментарий об Эрроле Маске в социальных сетях. В ответ на сообщение о его финансовом положении Илон Маск сказал, что одним из условий, которое они с Кимбалом Маском поставили для поддержки своего отца, было то, что Эррол Маск не будет совершать плохого поведения.

