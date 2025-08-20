Маск приостанавливает создание собственной политической партии и ставит на Вэнса - WSJ

$41.360.10
Эксклюзив
09:46 • 178 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 3162 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
08:52 • 5120 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:14 • 32637 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
06:54 • 18592 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 21333 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 23283 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 130859 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 114745 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 106403 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Главная
Главная
Политика
Политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС20 августа, 00:13 • 23424 просмотра
Великобритания протестировала подводный дрон, которым управляли с другого конца света20 августа, 02:03 • 15370 просмотра
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь20 августа, 02:28 • 25111 просмотра
Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известноPhoto20 августа, 02:29 • 16415 просмотра
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»20 августа, 02:53 • 18497 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 3174 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto08:14 • 32648 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 130870 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 114752 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 106406 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 2282 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 10097 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 26882 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 61780 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 124955 просмотра
Маск приостанавливает создание собственной политической партии и ставит на Вэнса - WSJ

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

Илон Маск отказывается от создания собственной политпартии, сосредотачиваясь на поддержке вице-президента Джей Ди Вэнса. Миллиардер может финансово поддержать Вэнса на президентских выборах 2028 года.

Маск приостанавливает создание собственной политической партии и ставит на Вэнса - WSJ

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск постепенно приостанавливает планы по созданию собственной политической партии. При этом он может поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот захочет баллотироваться на президентский пост, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Маск заявил о намерениях создать политическую партию в июле после публичного спора с президентом США Дональдом Трампом относительно законопроекта о снижении налогов и расходах. Теперь, по информации WSJ, в последнее время он частично сосредоточился на поддержании связей с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он также якобы признал перед своими соратниками, что создание политической партии повредит его отношениям с Вэнсом.

Отмечается, что миллиардер рассматривает возможность использования части своих финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.

Генеральный директор Tesla и SpaceX потратил почти $300 млн в 2024 году, чтобы помочь Трампу победить в борьбе за президентское кресло. Вэнс, который призвал к перемирию после публичного спора Маска с Трампом, подтвердил свою позицию в августе и сказал, что попросил миллиардера вернуться в ряды республиканцев.

Дополнение

Дональд Трамп раскритиковал идею Илона Маска о создании третьей политической партии в США, назвав ее "смешной" и заявив, что Маск "слетел с катушек". Трамп считает, что такие партии лишь создают хаос.

Илон Маск объявил о создании новой политической партии "Американская партия" после опроса своих подписчиков. Целью партии является "вернуть свободу" в Соединенные Штаты, противостоя двухпартийной системе.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Выборы
Тесла, Инк.
Джей Ди Вэнс
SpaceX
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Илон Маск
Соединённые Штаты