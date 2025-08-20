Маск приостанавливает создание собственной политической партии и ставит на Вэнса - WSJ
Киев • УНН
Илон Маск отказывается от создания собственной политпартии, сосредотачиваясь на поддержке вице-президента Джей Ди Вэнса. Миллиардер может финансово поддержать Вэнса на президентских выборах 2028 года.
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск постепенно приостанавливает планы по созданию собственной политической партии. При этом он может поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот захочет баллотироваться на президентский пост, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Маск заявил о намерениях создать политическую партию в июле после публичного спора с президентом США Дональдом Трампом относительно законопроекта о снижении налогов и расходах. Теперь, по информации WSJ, в последнее время он частично сосредоточился на поддержании связей с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он также якобы признал перед своими соратниками, что создание политической партии повредит его отношениям с Вэнсом.
Отмечается, что миллиардер рассматривает возможность использования части своих финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.
Генеральный директор Tesla и SpaceX потратил почти $300 млн в 2024 году, чтобы помочь Трампу победить в борьбе за президентское кресло. Вэнс, который призвал к перемирию после публичного спора Маска с Трампом, подтвердил свою позицию в августе и сказал, что попросил миллиардера вернуться в ряды республиканцев.
Дополнение
Дональд Трамп раскритиковал идею Илона Маска о создании третьей политической партии в США, назвав ее "смешной" и заявив, что Маск "слетел с катушек". Трамп считает, что такие партии лишь создают хаос.
Илон Маск объявил о создании новой политической партии "Американская партия" после опроса своих подписчиков. Целью партии является "вернуть свободу" в Соединенные Штаты, противостоя двухпартийной системе.