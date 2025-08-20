Маск призупиняє створення власної політичної партії та ставить на Венса - WSJ

Американський мільярдер і підприємець Ілон Маск поступово призупиняє плани щодо створення власної політичної партії. При цьому він може підтримати віцепрезидента Джей Ді Венса, якщо той захоче балотуватися на президентську посаду, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Маск заявив про наміри створити політичну партію в липні після публічної суперечки з президентом США Дональдом Трампом щодо законопроєкту про зниження податків і витрати. Тепер, за інформацією WSJ, останнім часом він частково зосередився на підтримці зв'язків з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Він також буцімто визнав перед своїми соратниками, що створення політичної партії зашкодить його відносинам з Венсом.

Зазначається, що мільярдер розглядає можливість використання частини своїх фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися в президенти у 2028 році.

Генеральний директор Tesla і SpaceX витратив майже $300 млн у 2024 році, щоб допомогти Трампу перемогти у боротьбі за президентське крісло. Венс, який закликав до перемир'я після публічної суперечки Маска з Трампом, підтвердив свою позицію в серпні і сказав, що попросив мільярдера повернутися до лав республіканців.

Доповнення

Дональд Трамп розкритикував ідею Ілона Маска про створення третьої політичної партії в США, назвавши її "смішною" та заявивши, що Маск "злетів з котушок". Трамп вважає, що такі партії лише створюють хаос.

Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії "Американська партія" після опитування своїх підписників. Метою партії є "повернути свободу" до Сполучених Штатів, протистоячи двопартійній системі.