08:14 • 13074 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 11172 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 13630 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 16475 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 117846 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 104509 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 98913 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 37808 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100509 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74804 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
Маск призупиняє створення власної політичної партії та ставить на Венса - WSJ

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Ілон Маск відмовляється від створення власної політпартії, зосереджуючись на підтримці віцепрезидента Джей Ді Венса. Мільярдер може фінансово підтримати Венса на президентських виборах 2028 року.

Маск призупиняє створення власної політичної партії та ставить на Венса - WSJ

Американський мільярдер і підприємець Ілон Маск поступово призупиняє плани щодо створення власної політичної партії. При цьому він може підтримати віцепрезидента Джей Ді Венса, якщо той захоче балотуватися на президентську посаду, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Маск заявив про наміри створити політичну партію в липні після публічної суперечки з президентом США Дональдом Трампом щодо законопроєкту про зниження податків і витрати. Тепер, за інформацією WSJ, останнім часом він частково зосередився на підтримці зв'язків з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Він також буцімто визнав перед своїми соратниками, що створення політичної партії зашкодить його відносинам з Венсом.

Зазначається, що мільярдер розглядає можливість використання частини своїх фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися в президенти у 2028 році.

Генеральний директор Tesla і SpaceX витратив майже $300 млн у 2024 році, щоб допомогти Трампу перемогти у боротьбі за президентське крісло. Венс, який закликав до перемир'я після публічної суперечки Маска з Трампом, підтвердив свою позицію в серпні і сказав, що попросив мільярдера повернутися до лав республіканців.

Доповнення

Дональд Трамп розкритикував ідею Ілона Маска про створення третьої політичної партії в США, назвавши її "смішною" та заявивши, що Маск "злетів з котушок". Трамп вважає, що такі партії лише створюють хаос.

Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії "Американська партія" після опитування своїх підписників. Метою партії є "повернути свободу" до Сполучених Штатів, протистоячи двопартійній системі.

Павло Зінченко

