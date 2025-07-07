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"Він злетів з котушок, це смішно": Трамп публічно поглузував з Маска та висміяв його нову політичну партію

Київ • УНН

 • 43 перегляди

Дональд Трамп розкритикував ідею Ілона Маска про створення третьої політичної партії в США, назвавши її "смішною" та заявивши, що Маск "злетів з котушок". Трамп вважає, що такі партії лише створюють хаос.

"Він злетів з котушок, це смішно": Трамп публічно поглузував з Маска та висміяв його нову політичну партію

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував ідею американського мільярдера Ілона Маска і заявив, що той "злетів з котушок". Про це інформує CNN із посиланням на брифінг Трампа для преси на борту Air Force One, передає УНН.

Я вважаю, що створення третьої партії це смішно

- сказав Глава Білого дому.

Він припустив, що Маску варто дати "побавитися з цією ідеєю", але не більше – оскільки третьої партії в США у "великій політиці" ніколи не бувало. Також він додав, що Маск повністю "злетів з котушок" та перетворився на "катастрофу".

"Він навіть хоче створити третю політичну партію, попри те, що такі партії ніколи не досягали успіху в США – система, здається, не призначена для них. Єдина річ, для якої треті партії придатні, – це створення повного і тотального хаосу", – додав він.

Нагадаємо

Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії "Американська партія" після опитування своїх підписників. Метою партії є "повернути свободу" до Сполучених Штатів, протистоячи двопартійній системі.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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