"Он слетел с катушек, это смешно": Трамп публично посмеялся над Маском и высмеял его новую политическую партию

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал идею американского миллиардера Илона Маска и заявил, что тот "слетел с катушек". Об этом информирует CNN со ссылкой на брифинг Трампа для прессы на борту Air Force One, передает УНН.

Я считаю, что создание третьей партии это смешно - сказал Глава Белого дома.

Он предположил, что Маску стоит дать "побаловаться с этой идеей", но не более – поскольку третьей партии в США в "большой политике" никогда не бывало. Также он добавил, что Маск полностью "слетел с катушек" и превратился в "катастрофу".

"Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на то, что такие партии никогда не достигали успеха в США – система, кажется, не предназначена для них. Единственная вещь, для которой третьи партии пригодны, – это создание полного и тотального хаоса", – добавил он.

Напомним

Илон Маск объявил о создании новой политической партии "Американская партия" после опроса своих подписчиков. Целью партии является "вернуть свободу" в Соединенные Штаты, противостоя двухпартийной системе.

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