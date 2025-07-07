Трамп уверяет, что "много помогает" Украине (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он "много помогает" Украине, которая продолжает противостоять РФ в войне, развязанной Москвой. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.

Детали

Об этом Глава Белого дома сказал во время общения с журналистами в воскресенье, 6 июля, когда направлялся из штата Нью-Джерси на авиабазу Эндрюс вблизи Вашингтона.

Я помогаю Украине, я много помогаю ей - ответил Дональд Трамп на вопрос медиа о том, почему бы ему не помогать Украине так, как он помогает.

В то же время он в очередной раз повторил свою позицию, что эта война никогда не началась бы, если бы он был президентом в тот момент. Американский лидер снова заявил, что выборы в 2020 году "были сфальсифицированы".

Президент США также прокомментировал последний телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Думаю, это был хороший разговор. Он получил очень жесткий удар", - отметил Трамп, добавив при этом, что диалог с российским диктатором Владимиром Путиным его разочаровал.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. В частности, договорились о встрече команд по усилению ПВО, а также обсудили совместное производство оружия.

Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил, что Россия "сыграла определенную роль" в становлении США, включая Войну за независимость и Гражданскую войну. Помощник Путина Юрий Ушаков подчеркнул глубокие исторические корни между странами.

"Я не знаю": Трамп о том, сможет ли он прекратить войну против Украины