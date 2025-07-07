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Трамп уверяет, что "много помогает" Украине (видео)

Киев • УНН

 • 51 просмотра

Дональд Трамп заявил, что "много помогает" Украине, которая противостоит россии, и прокомментировал разговор с Зеленским. Он также повторил, что война бы не началась, если бы он был президентом.

Трамп уверяет, что "много помогает" Украине (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он "много помогает" Украине, которая продолжает противостоять РФ в войне, развязанной Москвой. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.

Детали

Об этом Глава Белого дома сказал во время общения с журналистами в воскресенье, 6 июля, когда направлялся из штата Нью-Джерси на авиабазу Эндрюс вблизи Вашингтона.

Я помогаю Украине, я много помогаю ей

- ответил Дональд Трамп на вопрос медиа о том, почему бы ему не помогать Украине так, как он помогает.

В то же время он в очередной раз повторил свою позицию, что эта война никогда не началась бы, если бы он был президентом в тот момент. Американский лидер снова заявил, что выборы в 2020 году "были сфальсифицированы".

Президент США также прокомментировал последний телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Думаю, это был хороший разговор. Он получил очень жесткий удар", - отметил Трамп, добавив при этом, что диалог с российским диктатором Владимиром Путиным его разочаровал.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. В частности, договорились о встрече команд по усилению ПВО, а также обсудили совместное производство оружия.

Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил, что Россия "сыграла определенную роль" в становлении США, включая Войну за независимость и Гражданскую войну. Помощник Путина Юрий Ушаков подчеркнул глубокие исторические корни между странами.

"Я не знаю": Трамп о том, сможет ли он прекратить войну против Украины06.07.25, 11:04 • 14770 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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