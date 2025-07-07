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Трамп запевняє, що "багато допомагає" Україні (відео)

Київ • УНН

 • 113 перегляди

Дональд Трамп заявив, що "багато допомагає" Україні, яка протистоїть росії, та прокоментував розмову із Зеленським. Він також повторив, що війна б не почалася, якби він був президентом.

Трамп запевняє, що "багато допомагає" Україні (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він "багато допомагає" Україні, яка продовжує протистояти рф у війні, розв’язаній москвою. Про це інформує УНН з посиланням на Clash Report.  

Деталі

Про це Глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами в неділю, 6 липня коли прямував зі штату Нью-Джерсі до авіабази Ендрюс поблизу Вашингтона.

Я допомагаю Україні, я багато допомагаю їй

- відповів Дональд Трамп на запитання медіа про те, чому б йому не допомагати Україні так, як він допомагає.

Водночас він вкотре повторив свою позицію, що ця війна ніколи не почалася, якби він був президентом у той момент. Американський лідер знову заявив, що вибори у 2020 році "були сфальсифікованими".

Президент США також прокоментував останню телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Думаю, це була гарна розмова. Він зазнав дуже жорсткого удару", - зазначив Трамп, додавши водночас, що діалог із російським диктатором володимиром путіним його розчарував.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, домовилися про зустріч команд щодо посилення ППО, а також обговорили спільне виробництво зброї.  

володимир путін у розмові з Дональдом Трампом заявив, що росія "відіграла певну роль" у становленні США, включаючи Війну за незалежність та Громадянську війну. Помічник путіна юрій ушаков підкреслив глибоке історичне коріння між країнами.

"Я не знаю": Трамп про те, чи зможе він припинити війну проти України06.07.25, 11:04 • 14773 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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