Трамп запевняє, що "багато допомагає" Україні (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він "багато допомагає" Україні, яка продовжує протистояти рф у війні, розв’язаній москвою. Про це інформує УНН з посиланням на Clash Report.

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Про це Глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами в неділю, 6 липня коли прямував зі штату Нью-Джерсі до авіабази Ендрюс поблизу Вашингтона.

Я допомагаю Україні, я багато допомагаю їй - відповів Дональд Трамп на запитання медіа про те, чому б йому не допомагати Україні так, як він допомагає.

Водночас він вкотре повторив свою позицію, що ця війна ніколи не почалася, якби він був президентом у той момент. Американський лідер знову заявив, що вибори у 2020 році "були сфальсифікованими".

Президент США також прокоментував останню телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Думаю, це була гарна розмова. Він зазнав дуже жорсткого удару", - зазначив Трамп, додавши водночас, що діалог із російським диктатором володимиром путіним його розчарував.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, домовилися про зустріч команд щодо посилення ППО, а також обговорили спільне виробництво зброї.

володимир путін у розмові з Дональдом Трампом заявив, що росія "відіграла певну роль" у становленні США, включаючи Війну за незалежність та Громадянську війну. Помічник путіна юрій ушаков підкреслив глибоке історичне коріння між країнами.

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