"Я не знаю": Трамп про те, чи зможе він припинити війну проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не впевнений, чи зможе покласти край війні росії проти України, що дуже відрізняється від його обіцянки швидко покласти край конфлікту, яку він дав під час передвиборчої кампанії.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.

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Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи це станеться - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що зможе покласти край бойовим діям.

Коли Трампа запитали, чи є припинення війни пріоритетом, він відповів:

Так. Я хотів би, щоб це сталося

Протягом передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити бойові дії між двома країнами з першого дня вступу на посаду. Пізніше він відмовився від цієї обіцянки в інтерв'ю журналу TIME, назвавши її "перебільшенням".

Ми допомогли багатьом країнам. Ситуація з Україною – це угода Байдена. Це не угода Трампа. Я намагаюся її завершити - заявив Трамп.

Як пише Politico, Трамп намагався стати посередником у мирній угоді між рф та Україною. Але в минулому він погрожував вийти з війни через зростаюче розчарування продовженням бойових дій.

Цього тижня Трамп провів телефонну розмову з володимиром путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Його четвергова розмова з російським лідером "не принесла жодного прогресу", сказав Трамп через кілька годин після розмови обох чоловіків.

Видання зазначає, що його розмова із Зеленським виглядала більш продуктивною, згідно з дописом українського президента в соціальних мережах та заявою президента для журналістів.

За словами Зеленського, два лідери провели "дуже важливу та плідну розмову", в якій вони обговорили протиповітряну оборону України, спільне оборонне виробництво та "взаємні закупівлі та інвестиції".

"Напевно, найкраща розмова за весь цей час": Зеленський розкрив деталі спілкування з Трампом

У п'ятницю Трамп сказав журналістам в ефірі Air Force One, що "у нас була дуже хороша розмова, я думаю, дуже стратегічна".

Я ж казав вам, що дуже незадоволений своєю розмовою з президентом путіним. Він хоче зайти до кінця, просто продовжувати вбивати людей, це не годиться - заявляв Трамп.

Як першим повідомило Politico, Пентагон на початку цього тижня призупинив деякі поставки зброї до України, посилаючись на побоювання, що запаси боєприпасів у США стали занадто низькими.На запитання про цю призупину у четвер Трамп відповів:

Ми цього не зробили. Ми надаємо зброю. Але ми дали так багато зброї. Але ми надаємо зброю, і ми працюємо з ними та намагаємося їм допомогти. Але ми цього не зробили

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