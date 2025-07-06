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"Я не знаю": Трамп о том, сможет ли он прекратить войну против Украины

Киев • УНН

 • 375 просмотра

Дональд Трамп заявил, что не уверен в способности положить конец войне России против Украины, несмотря на предыдущие обещания. Он провел разговоры с Путиным и Зеленским, причем разговор с последним оказался более продуктивным.

"Я не знаю": Трамп о том, сможет ли он прекратить войну против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины, что сильно отличается от его обещания быстро положить конец конфликту, которое он дал во время предвыборной кампании.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

Детали

Я не знаю. Я не могу вам сказать, произойдет ли это

- сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос, уверен ли он, что сможет положить конец боевым действиям.

Когда Трампа спросили, является ли прекращение войны приоритетом, он ответил: 

Да. Я хотел бы, чтобы это произошло

В течение предвыборной кампании Трамп обещал прекратить боевые действия между двумя странами с первого дня вступления в должность. Позже он отказался от этого обещания в интервью журналу TIME, назвав его "преувеличением".

Мы помогли многим странам. Ситуация с Украиной – это сделка Байдена. Это не сделка Трампа. Я пытаюсь ее завершить

- заявил Трамп.

Как пишет Politico, Трамп пытался стать посредником в мирном соглашении между РФ и Украиной. Но в прошлом он угрожал выйти из войны из-за растущего разочарования продолжением боевых действий.

На этой неделе Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Его четверговый разговор с российским лидером "не принес никакого прогресса", сказал Трамп через несколько часов после разговора обоих мужчин.

 Издание отмечает, что его разговор с Зеленским выглядел более продуктивным, согласно сообщению украинского президента в социальных сетях и заявлению президента для журналистов.

По словам Зеленского, два лидера провели "очень важный и плодотворный разговор", в котором они обсудили противовоздушную оборону Украины, совместное оборонное производство и "взаимные закупки и инвестиции".

"Наверное, лучший разговор за все это время": Зеленский раскрыл детали общения с Трампом05.07.25, 21:26 • 2155 просмотров

В пятницу Трамп сказал журналистам в эфире Air Force One, что "у нас был очень хороший разговор, я думаю, очень стратегический".

Я же говорил вам, что очень недоволен своим разговором с президентом Путиным. Он хочет зайти до конца, просто продолжать убивать людей, это не годится

- заявлял Трамп.

Как первым сообщило Politico, Пентагон в начале этой недели приостановил некоторые поставки оружия в Украину, ссылаясь на опасения, что запасы боеприпасов в США стали слишком низкими. На вопрос об этой приостановке в четверг Трамп ответил: 

Мы этого не сделали. Мы предоставляем оружие. Но мы дали так много оружия. Но мы предоставляем оружие, и мы работаем с ними и стараемся им помочь. Но мы этого не сделали

США не прекращали военную помощь Украине - Трамп04.07.25, 02:41 • 194009 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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