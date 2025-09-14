$41.310.10
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 30243 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 65592 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 67117 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 56385 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 67249 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 38505 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 66466 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 63555 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 38683 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 37748 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Маск призвал к смене британского правительства на масштабном митинге в Лондоне

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Илон Маск обратился к участникам митинга в Лондоне, организованного ультраправым активистом, призвав к смене британского правительства. Он также высказался против "вируса бодрствования" и раскритиковал британскую политику.

Маск призвал к смене британского правительства на масштабном митинге в Лондоне

Предприниматель Илон Маск призвал к "роспуску парламента" и "смене правительства" в Великобритании, обращаясь к толпе участников митинга "за объединение королевства" в Лондоне, организованного ультраправым активистом Стивеном Яксли-Ленноном, известным как Томми Робинсон.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Маск, владелец соцсети X, который связался с Робинсоном по видеосвязи и пообщался с ним, пока тысячи людей наблюдали и слушали, также высказался против "вируса пробуждения" и сказал толпе, что "насилие приближается" и что "вы либо боретесь, либо умрете".

Я действительно думаю, что в Великобритании должна произойти смена правительства. Вы не можете – у нас нет еще четырех лет, или когда бы ни были следующие выборы, это слишком долго. Что-то нужно сделать. Должен быть роспуск парламента и проведение нового голосования

- заявил Маск.

Это не первый случай, когда Маск вмешивается в британскую политику. Он начал словесную войну с правительством Великобритании относительно подготовки банд, а также раскритиковал Закон о безопасности 2023 года в Интернете, назвав это законодательство угрозой свободе слова.

Я обращаюсь к британскому здравому смыслу, который заключается в том, чтобы внимательно оглянуться вокруг и сказать: Если это будет продолжаться, в каком мире вы будете жить? Это послание к разумному центру, людям, которые обычно не вмешиваются в политику, которые просто хотят жить своей жизнью. Они тихие, они просто занимаются своими делами

- заявил Маск.

Илон Маск допустил ошибку в DOGE, сосредоточившись на увольнениях - министр торговли США13.09.25, 08:17 • 5646 просмотров

Маск также заявил толпе: "Левые – это партия убийства", имея в виду смерть Чарли Кирка.

Левые – это партия убийства на этой неделе, когда нашего друга Чарли Кирка хладнокровно убили, а люди слева открыто празднуют это. Левые – это партия убийства, и они празднуют убийство. Я имею в виду, позвольте это на минуту осознать, вот с кем мы здесь имеем дело

- заявил Маск.

Он также раскритиковал то, что он назвал вирусом пробужденного разума, и сказал, что решения о продвижении по службе должны приниматься на основе заслуг, а не "дискриминации по признаку пола, религии, любой расы или чего-то другого".

По оценкам, более 110 000 человек приняли участие в уличном митинге ультраправых, который считается одним из крупнейших националистических мероприятий за последние десятилетия. Участникам марша противостояло около пяти тысяч антирасистских контрпротестующих. Помимо Маска, на мероприятие были приглашены такие известные личности, как Кэти Хопкинс и французский ультраправый политик Эрик Земмур.

Дополнение

Более 100 000 человек присоединились к маршу в центре Лондона, организованному ультраправым активистом Томми Робинсоном, а также состоялся контрпротест активистов против расизма.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Хранитель
Илон Маск
Великобритания
Лондон