У Лондоні відбулись масштабні антиміграційні протести, є затримані та

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 7242 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 15357 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 26869 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 31357 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 45788 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 32498 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 48804 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 53655 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36796 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36064 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії13 вересня, 08:37 • 13483 перегляди
Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюванихPhoto13 вересня, 09:28 • 12921 перегляди
Трамп назвав умову, за якою готовий ввести серйозні санкції проти рф11:29 • 3760 перегляди
Китай попередив Велику Британію та США через прохід кораблів Тайванською протокою12:17 • 7506 перегляди
Дрон атакував Новоуфімський нафтопереробний завод у рфPhotoVideo13:04 • 7512 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 26850 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 26643 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 28614 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 48797 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 27140 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Туск
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Китай
Люблін
Реклама
УНН Lite
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo14:46 • 2742 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 53650 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 43703 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 91531 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 52169 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

У Лондоні відбулись масштабні антиміграційні протести, є затримані та

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Понад 100 000 людей приєдналися до маршу в центрі Лондона, організованого ультраправим активістом Томмі Робінсоном. Відбувся контрпротест активістів проти расизму, на який вийшли близько 5000 людей.

У Лондоні відбулись масштабні антиміграційні протести, є затримані та

Понад 100 000 людей приєдналися до маршу в центрі Лондона, організованого ультраправим активістом Томмі Робінсоном, а також відбувся контрпротест активістів проти расизму, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Протестувальники, що вийшли на мітинг "Об’єднаймо королівство", зібралися в Уайтхоллі, де вони прослухали серію промов, зокрема від технологічного мільярдера Ілона Маска, через відеозв’язок.

Поліція Лондона повідомила, що дев’ятьох людей було заарештовано за різні правопорушення, і додала, що мала місце "значна агресія", при цьому деяких офіцерів "атакували снарядами".

Тим часом, за оцінками поліції Лондона, близько 5000 людей приєдналися до контрпротесту, організованого організацією "Stand Up To Racism" (SUTR), неподалік.

Близько 1000 поліцейських поліції було розгорнуто, а між двома групами встановлені бар’єри для створення "стерильної зони".

Правоохоронці заявили, що на день запозичили 500 офіцерів з інших сил, а також поліцейські фургони з Лестершира, Ноттінгемшира, Девону та Корнуолла.

Згодом дві демонстрації були розділені на Вайтхоллі шеренгою поліцейських.

Одна сторона махала плакатами з написами "Біженці, вітаємо. Зупиніть ультраправих", а інша група "Об’єднаймо Королівство" вивісила прапори Союзу та Святого Георгія.

Поліція повідомила, що на деяких офіцерів напали, коли вони намагалися відтіснити групи.

"Офіцерам доводиться втручатися в кількох місцях, щоб зупинити протестувальників "Об’єднаймо Королівство", які намагаються прорвати поліцейські кордони або дістатися до протиборчих груп", – повідомила поліція в ефірі X.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ілон Маск
Лондон