У Лондоні відбулись масштабні антиміграційні протести, є затримані та
Київ • УНН
Понад 100 000 людей приєдналися до маршу в центрі Лондона, організованого ультраправим активістом Томмі Робінсоном. Відбувся контрпротест активістів проти расизму, на який вийшли близько 5000 людей.
Деталі
Протестувальники, що вийшли на мітинг "Об’єднаймо королівство", зібралися в Уайтхоллі, де вони прослухали серію промов, зокрема від технологічного мільярдера Ілона Маска, через відеозв’язок.
Поліція Лондона повідомила, що дев’ятьох людей було заарештовано за різні правопорушення, і додала, що мала місце "значна агресія", при цьому деяких офіцерів "атакували снарядами".
Тим часом, за оцінками поліції Лондона, близько 5000 людей приєдналися до контрпротесту, організованого організацією "Stand Up To Racism" (SUTR), неподалік.
Близько 1000 поліцейських поліції було розгорнуто, а між двома групами встановлені бар’єри для створення "стерильної зони".
Правоохоронці заявили, що на день запозичили 500 офіцерів з інших сил, а також поліцейські фургони з Лестершира, Ноттінгемшира, Девону та Корнуолла.
Згодом дві демонстрації були розділені на Вайтхоллі шеренгою поліцейських.
Одна сторона махала плакатами з написами "Біженці, вітаємо. Зупиніть ультраправих", а інша група "Об’єднаймо Королівство" вивісила прапори Союзу та Святого Георгія.
Поліція повідомила, що на деяких офіцерів напали, коли вони намагалися відтіснити групи.
"Офіцерам доводиться втручатися в кількох місцях, щоб зупинити протестувальників "Об’єднаймо Королівство", які намагаються прорвати поліцейські кордони або дістатися до протиборчих груп", – повідомила поліція в ефірі X.