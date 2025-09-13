В Лондоне прошли масштабные антимиграционные протесты, есть задержанные и
Киев • УНН
Более 100 000 человек присоединились к маршу в центре Лондона, организованному ультраправым активистом Томми Робинсоном. Состоялся контрпротест активистов против расизма, на который вышли около 5000 человек.
Более 100 000 человек присоединились к маршу в центре Лондона, организованному ультраправым активистом Томми Робинсоном, а также состоялся контрпротест активистов против расизма, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Протестующие, вышедшие на митинг "Объединим королевство", собрались в Уайтхолле, где они прослушали серию выступлений, в том числе от технологического миллиардера Илона Маска, по видеосвязи.
Полиция Лондона сообщила, что девять человек были арестованы за различные правонарушения, и добавила, что имела место "значительная агрессия", при этом некоторых офицеров "атаковали снарядами".
Тем временем, по оценкам полиции Лондона, около 5000 человек присоединились к контрпротесту, организованному организацией "Stand Up To Racism" (SUTR), неподалеку.
Около 1000 полицейских были развернуты, а между двумя группами установлены барьеры для создания "стерильной зоны".
Правоохранители заявили, что на день заимствовали 500 офицеров из других сил, а также полицейские фургоны из Лестершира, Ноттингемшира, Девона и Корнуолла.
Впоследствии две демонстрации были разделены на Уайтхолле шеренгой полицейских.
Одна сторона махала плакатами с надписями "Беженцы, добро пожаловать. Остановите ультраправых", а другая группа "Объединим Королевство" вывесила флаги Союза и Святого Георгия.
Полиция сообщила, что на некоторых офицеров напали, когда они пытались оттеснить группы.
"Офицерам приходится вмешиваться в нескольких местах, чтобы остановить протестующих "Объединим Королевство", которые пытаются прорвать полицейские кордоны или добраться до противоборствующих групп", – сообщила полиция в эфире X.