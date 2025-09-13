В Лондоне прошли масштабные антимиграционные протесты, есть задержанные и

$41.310.10
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
13 сентября, 10:21 • 15280 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 26778 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 31294 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 45718 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 32480 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 48762 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 53619 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36791 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36061 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии13 сентября, 08:37 • 13397 просмотра
Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю в Хмельницкой области, суд арестовал подозреваемыхPhoto13 сентября, 09:28 • 12824 просмотра
Трамп назвал условие, при котором готов ввести серьезные санкции против РФ11:29 • 3628 просмотра
Китай предупредил Великобританию и США из-за прохода кораблей через Тайваньский пролив12:17 • 7308 просмотра
Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рфPhotoVideo13:04 • 7310 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 26782 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 26612 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 28591 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 48765 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 27118 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Кит Келлог
Кирилл Буданов
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Люблин
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo14:46 • 2718 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 53621 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 43689 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 91516 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 52153 просмотра
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Более 100 000 человек присоединились к маршу в центре Лондона, организованному ультраправым активистом Томми Робинсоном. Состоялся контрпротест активистов против расизма, на который вышли около 5000 человек.

Более 100 000 человек присоединились к маршу в центре Лондона, организованному ультраправым активистом Томми Робинсоном, а также состоялся контрпротест активистов против расизма, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Протестующие, вышедшие на митинг "Объединим королевство", собрались в Уайтхолле, где они прослушали серию выступлений, в том числе от технологического миллиардера Илона Маска, по видеосвязи.

Полиция Лондона сообщила, что девять человек были арестованы за различные правонарушения, и добавила, что имела место "значительная агрессия", при этом некоторых офицеров "атаковали снарядами".

Тем временем, по оценкам полиции Лондона, около 5000 человек присоединились к контрпротесту, организованному организацией "Stand Up To Racism" (SUTR), неподалеку.

Около 1000 полицейских были развернуты, а между двумя группами установлены барьеры для создания "стерильной зоны".

Правоохранители заявили, что на день заимствовали 500 офицеров из других сил, а также полицейские фургоны из Лестершира, Ноттингемшира, Девона и Корнуолла.

Впоследствии две демонстрации были разделены на Уайтхолле шеренгой полицейских.

Одна сторона махала плакатами с надписями "Беженцы, добро пожаловать. Остановите ультраправых", а другая группа "Объединим Королевство" вывесила флаги Союза и Святого Георгия.

Полиция сообщила, что на некоторых офицеров напали, когда они пытались оттеснить группы.

"Офицерам приходится вмешиваться в нескольких местах, чтобы остановить протестующих "Объединим Королевство", которые пытаются прорвать полицейские кордоны или добраться до противоборствующих групп", – сообщила полиция в эфире X.

Антонина Туманова

Новости Мира
Илон Маск
Лондон