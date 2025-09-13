Илон Маск допустил ошибку в DOGE, сосредоточившись на увольнениях - министр торговли США

$41.310.10
12 сентября, 19:25 • 12401 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 24625 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 19290 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 31206 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 40065 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 32913 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 31818 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23635 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32746 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20678 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 15420 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 18732 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 31218 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 18221 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 40077 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 40077 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 38477 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 85991 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 47347 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 52842 просмотра
Илон Маск допустил ошибку в DOGE, сосредоточившись на увольнениях - министр торговли США

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Илон Маск ошибся, сосредоточившись на увольнении людей вместо сокращения государственных расходов. Лутник подчеркнул, что сокращения DOGE будут направлены на расходы, а не на численность персонала.

Илон Маск допустил ошибку в DOGE, сосредоточившись на увольнениях - министр торговли США

Илон Маск совершил ошибку во время работы в Министерстве торговли США (DOGE), сосредоточившись на увольнении людей, а не на сокращении государственных расходов. Об этом в интервью Axios заявил министр торговли США Говард Лутник, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, если DOGE будет продолжать функционировать, его сокращения будут направлены на расходы, а не на численность персонала.

Издание указывает, что поскольку Маск больше не в Белом доме, а его отношения с президентом Трампом испорчены, чиновники более охотно критикуют подход миллиардера к управлению, который сократил численность персонала, но не сэкономил много денег.

Я думал, что Илон увлекся целями других людей. ... Сосредоточиться следовало на сокращении расточительства, мошенничества и злоупотреблений, а не на быстром сокращении рабочей силы

- отметил Лутник.

Он добавил, что DOGE все еще занимается "этими расточительствами, мошенничеством и злоупотреблениями, и я думаю, что это будет эффективно".

"Менее эффективно, чем я надеялся, но я думаю, что это все равно будет эффективно", – резюмировал министр торговли США.

Напомним

Миллиардер и бывший главный советник Белого дома Илон Маск заявил, что его пригласили на саммит лидеров технологий в недавно отремонтированном Розовом саду Белого дома. Впрочем, Маск не намерен посетить это мероприятие.

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Министерство торговли Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Илон Маск