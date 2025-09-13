Илон Маск допустил ошибку в DOGE, сосредоточившись на увольнениях - министр торговли США
Киев • УНН
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Илон Маск ошибся, сосредоточившись на увольнении людей вместо сокращения государственных расходов. Лутник подчеркнул, что сокращения DOGE будут направлены на расходы, а не на численность персонала.
Подробности
По его словам, если DOGE будет продолжать функционировать, его сокращения будут направлены на расходы, а не на численность персонала.
Издание указывает, что поскольку Маск больше не в Белом доме, а его отношения с президентом Трампом испорчены, чиновники более охотно критикуют подход миллиардера к управлению, который сократил численность персонала, но не сэкономил много денег.
Я думал, что Илон увлекся целями других людей. ... Сосредоточиться следовало на сокращении расточительства, мошенничества и злоупотреблений, а не на быстром сокращении рабочей силы
Он добавил, что DOGE все еще занимается "этими расточительствами, мошенничеством и злоупотреблениями, и я думаю, что это будет эффективно".
"Менее эффективно, чем я надеялся, но я думаю, что это все равно будет эффективно", – резюмировал министр торговли США.
Напомним
Миллиардер и бывший главный советник Белого дома Илон Маск заявил, что его пригласили на саммит лидеров технологий в недавно отремонтированном Розовом саду Белого дома. Впрочем, Маск не намерен посетить это мероприятие.
