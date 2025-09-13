Илон Маск допустил ошибку в DOGE, сосредоточившись на увольнениях - министр торговли США

Илон Маск совершил ошибку во время работы в Министерстве торговли США (DOGE), сосредоточившись на увольнении людей, а не на сокращении государственных расходов. Об этом в интервью Axios заявил министр торговли США Говард Лутник, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, если DOGE будет продолжать функционировать, его сокращения будут направлены на расходы, а не на численность персонала.

Издание указывает, что поскольку Маск больше не в Белом доме, а его отношения с президентом Трампом испорчены, чиновники более охотно критикуют подход миллиардера к управлению, который сократил численность персонала, но не сэкономил много денег.

Я думал, что Илон увлекся целями других людей. ... Сосредоточиться следовало на сокращении расточительства, мошенничества и злоупотреблений, а не на быстром сокращении рабочей силы - отметил Лутник.

Он добавил, что DOGE все еще занимается "этими расточительствами, мошенничеством и злоупотреблениями, и я думаю, что это будет эффективно".

"Менее эффективно, чем я надеялся, но я думаю, что это все равно будет эффективно", – резюмировал министр торговли США.

Напомним

Миллиардер и бывший главный советник Белого дома Илон Маск заявил, что его пригласили на саммит лидеров технологий в недавно отремонтированном Розовом саду Белого дома. Впрочем, Маск не намерен посетить это мероприятие.

Маск отреагировал на статью WSJ о его планах приостановить создание политической партии