Маск отреагировал на статью WSJ о его планах приостановить создание политической партии
Киев • УНН
Илон Маск опроверг информацию The Wall Street Journal о приостановке планов создания собственной партии и поддержке Джей Ди Вэнса. Миллиардер заявил, что «ничто из того, что говорит WSJ, не должно считаться правдой».
Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что информация издания The Wall Street Journal о том, что он приостанавливает свои намерения создать собственную партию и готов поддержать Джей Ди Вэнса на президентских выборах, не соответствует действительности. Об этом Маск сообщил на своей странице в соцсети "Х", пишет УНН.
Детали
Ничто из того, что говорит WSJ, не должно считаться правдой
Контекст
Издание The Wall Street Journal писало, что Илон Маск постепенно приостанавливает планы по созданию собственной политической партии. При этом он якобы может поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот захочет баллотироваться на президентский пост.
Ранее Маск заявил о намерениях создать политическую партию в июле после публичного спора с президентом США Дональдом Трампом относительно законопроекта о снижении налогов и расходах. Теперь, по информации WSJ, в последнее время он частично сосредоточился на поддержании связей с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он также якобы признал перед своими соратниками, что создание политической партии повредит его отношениям с Вэнсом.
Издание пишет, что миллиардер рассматривает возможность использования части своих финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.
Дополнение
Илон Маск объявил о создании новой политической партии "Американская партия" после опроса своих подписчиков. Целью партии является "вернуть свободу" в Соединенные Штаты, противостоя двухпартийной системе.