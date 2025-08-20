$41.360.10
Эксклюзив
09:46 • 1568 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 8002 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
08:52 • 8926 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:14 • 42340 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
06:54 • 21866 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 24462 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 25917 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 136093 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 119104 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 109267 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Маск отреагировал на статью WSJ о его планах приостановить создание политической партии

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Илон Маск опроверг информацию The Wall Street Journal о приостановке планов создания собственной партии и поддержке Джей Ди Вэнса. Миллиардер заявил, что «ничто из того, что говорит WSJ, не должно считаться правдой».

Маск отреагировал на статью WSJ о его планах приостановить создание политической партии

Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что информация издания The Wall Street Journal о том, что он приостанавливает свои намерения создать собственную партию и готов поддержать Джей Ди Вэнса на президентских выборах, не соответствует действительности. Об этом Маск сообщил на своей странице в соцсети "Х", пишет УНН.

Детали

Ничто из того, что говорит WSJ, не должно считаться правдой

- коротко написал Маск.

Контекст

Издание The Wall Street Journal писало, что Илон Маск постепенно приостанавливает планы по созданию собственной политической партии. При этом он якобы может поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот захочет баллотироваться на президентский пост.

Ранее Маск заявил о намерениях создать политическую партию в июле после публичного спора с президентом США Дональдом Трампом относительно законопроекта о снижении налогов и расходах. Теперь, по информации WSJ, в последнее время он частично сосредоточился на поддержании связей с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он также якобы признал перед своими соратниками, что создание политической партии повредит его отношениям с Вэнсом.

Издание пишет, что миллиардер рассматривает возможность использования части своих финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.

Дополнение

Илон Маск объявил о создании новой политической партии "Американская партия" после опроса своих подписчиков. Целью партии является "вернуть свободу" в Соединенные Штаты, противостоя двухпартийной системе.

Павел Зинченко

