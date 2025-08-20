Маск відреагував на статтю WSJ щодо його планів призупинити створення політичної партії

$41.360.10
Ексклюзив
09:46 • 1606 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 8150 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 9054 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 42741 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 21996 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 24600 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 26040 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 136307 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 119276 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 109379 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу20 серпня, 02:03 • 19042 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь20 серпня, 02:28 • 29221 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомоPhoto20 серпня, 02:29 • 20137 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"20 серпня, 02:53 • 22587 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 11869 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 8134 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 42703 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 136287 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 119257 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 80999 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 5858 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 11908 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 28781 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 63499 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 126648 перегляди
Маск відреагував на статтю WSJ щодо його планів призупинити створення політичної партії

Київ • УНН

 • 898 перегляди

Ілон Маск спростував інформацію The Wall Street Journal про призупинення планів створення власної партії та підтримку Джей Ді Венса. Мільярдер заявив, що "ніщо з того, що каже WSJ, не повинно вважатися правдою".

Маск відреагував на статтю WSJ щодо його планів призупинити створення політичної партії

Мільярдер і підприємець Ілон Маск заявив, що інформація видання The Wall Street Journal про те, що він призупиняє свої наміри створити власну партію та готовий підтримати Джей Ді Венса на президентських виборах, не відповідає дійсності. Про це Маск повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Х", пише УНН.

Деталі

Ніщо з того, що каже WSJ, не повинно вважатися правдою

- коротко написав Маск.

Контекст

Видання The Wall Street Journal писало, що Ілон Маск поступово призупиняє плани щодо створення власної політичної партії. При цьому він буцімто може підтримати віцепрезидента Джей Ді Венса, якщо той захоче балотуватися на президентську посаду.

Раніше Маск заявив про наміри створити політичну партію в липні після публічної суперечки з президентом США Дональдом Трампом щодо законопроєкту про зниження податків і витрати. Тепер, за інформацією WSJ, останнім часом він частково зосередився на підтримці зв'язків з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Він також буцімто визнав перед своїми соратниками, що створення політичної партії зашкодить його відносинам з Венсом.

Видання пише, що мільярдер розглядає можливість використання частини своїх фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися в президенти у 2028 році.

Доповнення

Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії "Американська партія" після опитування своїх підписників. Метою партії є "повернути свободу" до Сполучених Штатів, протистоячи двопартійній системі.

