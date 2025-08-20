Маск відреагував на статтю WSJ щодо його планів призупинити створення політичної партії
Київ • УНН
Ілон Маск спростував інформацію The Wall Street Journal про призупинення планів створення власної партії та підтримку Джей Ді Венса. Мільярдер заявив, що "ніщо з того, що каже WSJ, не повинно вважатися правдою".
Мільярдер і підприємець Ілон Маск заявив, що інформація видання The Wall Street Journal про те, що він призупиняє свої наміри створити власну партію та готовий підтримати Джей Ді Венса на президентських виборах, не відповідає дійсності. Про це Маск повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Х", пише УНН.
Деталі
Ніщо з того, що каже WSJ, не повинно вважатися правдою
Контекст
Видання The Wall Street Journal писало, що Ілон Маск поступово призупиняє плани щодо створення власної політичної партії. При цьому він буцімто може підтримати віцепрезидента Джей Ді Венса, якщо той захоче балотуватися на президентську посаду.
Раніше Маск заявив про наміри створити політичну партію в липні після публічної суперечки з президентом США Дональдом Трампом щодо законопроєкту про зниження податків і витрати. Тепер, за інформацією WSJ, останнім часом він частково зосередився на підтримці зв'язків з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Він також буцімто визнав перед своїми соратниками, що створення політичної партії зашкодить його відносинам з Венсом.
Видання пише, що мільярдер розглядає можливість використання частини своїх фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися в президенти у 2028 році.
Доповнення
Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії "Американська партія" після опитування своїх підписників. Метою партії є "повернути свободу" до Сполучених Штатів, протистоячи двопартійній системі.