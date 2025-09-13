Ілон Маск припустився помилки в DOGE, зосередившись на звільненнях - міністр торгівлі США
Київ • УНН
Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Ілон Маск помилився, зосередившись на звільненні людей замість скорочення державних витрат. Лутнік наголосив, що скорочення DOGE будуть спрямовані на витрати, а не на чисельність персоналу.
Ілон Маск зробив помилку під час роботи у Міністерстві торгівлі США (DOGE), зосередившись на звільненні людей, а не на скороченні державних витрат. Про це в інтерв'ю Axios заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє УНН.
За його словами, якщо DOGE продовжуватиме функціонувати, його скорочення будуть спрямовані на витрати, а не на чисельність персоналу.
Видання вказує, що оскільки Маск більше не в Білому домі, а його стосунки з президентом Трампом зіпсовані, чиновники більш охоче критикують підхід мільярдера до урядування, який скоротив чисельність персоналу, але не заощадив багато грошей.
Я думав, що Ілон захопився цілями інших людей. ... Зосередитися слід було на скороченні марнотратства, шахрайства та зловживань, а не на швидкому скороченні робочої сили
Він додав, що DOGE все ще займається "цими марнотратствами, шахрайством та зловживаннями, і я думаю, що це буде ефективно".
"Менш ефективно, ніж я сподівався, але я думаю, що це все одно буде ефективно", – резюмував міністр торгівлі США.
