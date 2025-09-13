Ілон Маск припустився помилки в DOGE, зосередившись на звільненнях - міністр торгівлі США

$41.310.10
48.270.03
ukenru
12 вересня, 19:25 • 12443 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 24724 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 19356 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 31299 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 40161 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 32931 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 31848 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23641 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32749 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20679 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
росіяни прориваються в Куп'янськ через газову трубу - Deep StateVideo12 вересня, 20:10 • 6724 перегляди
Під Києвом біля супермаркету задушили кота: поліція розпочала розслідування12 вересня, 20:24 • 7654 перегляди
Польща ухвалила закон про статус українських біженців: виплати прив'язані до роботи12 вересня, 20:40 • 4354 перегляди
Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПДPhoto12 вересня, 20:45 • 10156 перегляди
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигаркуPhoto01:55 • 8890 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 15456 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 18757 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 31289 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 18240 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 40150 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Марк Рютте
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 40151 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 38489 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 86002 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 47357 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 52852 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Ілон Маск припустився помилки в DOGE, зосередившись на звільненнях - міністр торгівлі США

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Ілон Маск помилився, зосередившись на звільненні людей замість скорочення державних витрат. Лутнік наголосив, що скорочення DOGE будуть спрямовані на витрати, а не на чисельність персоналу.

Ілон Маск припустився помилки в DOGE, зосередившись на звільненнях - міністр торгівлі США

Ілон Маск зробив помилку під час роботи у Міністерстві торгівлі США (DOGE), зосередившись на звільненні людей, а не на скороченні державних витрат. Про це в інтерв'ю Axios заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, якщо DOGE продовжуватиме функціонувати, його скорочення будуть спрямовані на витрати, а не на чисельність персоналу.

Видання вказує, що оскільки Маск більше не в Білому домі, а його стосунки з президентом Трампом зіпсовані, чиновники більш охоче критикують підхід мільярдера до урядування, який скоротив чисельність персоналу, але не заощадив багато грошей.

Я думав, що Ілон захопився цілями інших людей. ... Зосередитися слід було на скороченні марнотратства, шахрайства та зловживань, а не на швидкому скороченні робочої сили

- зазначив Лутнік.

Він додав, що DOGE все ще займається "цими марнотратствами, шахрайством та зловживаннями, і я думаю, що це буде ефективно".

"Менш ефективно, ніж я сподівався, але я думаю, що це все одно буде ефективно", – резюмував міністр торгівлі США.

Нагадаємо

Мільярдер і колишній головний радник Білого дому Ілон Маск заявив, що його запросили на саміт лідерів технологій у нещодавно відремонтованому Рожевому саду Білого дому. Втім, Маск не має наміру відвідати цей захід.

Маск відреагував на статтю WSJ щодо його планів призупинити створення політичної партії20.08.25, 12:54 • 3919 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Міністерство торгівлі США
Білий дім
Дональд Трамп
Ілон Маск