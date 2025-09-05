Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер

Мільярдер і колишній головний радник Білого дому Ілон Маск заявив, що його запросили на саміт лідерів технологій у нещодавно відремонтованому Рожевому саду Білого дому. Втім, Маск не має наміру відвідати цей захід, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Мене запросили, але, на жаль, не зможу бути присутнім. Мій представник буде там - сказав Маск у четвер, відповідаючи користувачеві X, який запитав, чому не запросили лідера xAI, SpaceX та Tesla.

За словами посадовця Білого дому, до списку гостей заходу в четвер входять генеральний директор Meta Марк Цукерберг, генеральний директор Apple Тім Кук, співзасновник Microsoft Білл Гейтс, генеральний директор Google Сундар Пічаї та генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Останнім часом стосунки між Маском і Білим домом погіршилися. Колись мільярдера називали "першим приятелем" і він майже постійно перебував поруч із президентом Дональдом Трампом, але цього літа Маск мав неприємні конфлікти з президентом після того, як залишив свою посаду в Департаменті ефективності уряду.

Маск навіть пообіцяв підтримати суперників-республіканців на праймеріз, які проголосували за законопроект Трампа про фінансування, і заявив, що створить нову політичну партію, хоча, схоже, жодних зрушень у цьому напрямку не було.

Останніми днями публічні коментарі Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса, схоже, свідчать про те, що Маска знову приймуть до лав партії. У розмові з кореспондентом CNN Скоттом Дженнінгсом у його подкасті цього тижня Трамп сказав, що Маск - "людина здорового глузду", "хороша людина", хоча він "неправильно вийшов з партії".

У нього 80% супергенія, а потім 20% - деякі проблеми. Коли він розбереться з цими 20%, він буде чудовим. Він мені подобався… Він мені подобається зараз - сказав Трамп.

Маск відреагував на статтю WSJ щодо його планів призупинити створення політичної партії

В інтерв'ю минулого місяця ультраправому виданню Gateway Pundit Джей Ді Венс назвав стосунки Маска з Білим домом Трампа "складними". Але він сказав, що очікує та сподівається, що Маск підтримає Республіканську партію до проміжних виборів у листопаді наступного року.

Мій аргумент Ілону такий: ти не будеш лівим, навіть якби хотів - а він цього не хоче - вони тебе не підтримають. Цей корабель відплив. Тому я справді вважаю, що це помилка з його боку - намагатися відірватися від президента - сказав Венс.

Маск відмовився від нападок на адміністрацію в X і, в деяких випадках, схоже, повністю підтримує Білий дім. Минулого місяця він відповів емодзі вогню та емодзі сміху на публікацію радника Білого дому з комунікацій Марго Мартін, яка підписала фотографію: "Президент Трамп показує президенту Зеленському та президенту Макрону свій капелюх "Ще 4 роки"".

Запрошення до Білого дому також може бути уроком історії: Маска, як відомо, не запросили на саміт Білого дому щодо електромобілів у 2021 році за часів адміністрації президента Джо Байдена. Частково причиною, ймовірно, було те, що Tesla не є профспілковим автовиробником. Маск відкрито заявив про те, наскільки він продовжує бути засмучений через цю зневагу.

У четвер він переопублікував інтерв'ю 2023 року, в якому сказав, що Байден "додав образи на рану" та зашкодив компанії, заявивши на заході, що General Motors "очолює революцію електромобілів", тоді як Tesla виробляє набагато більше електромобілів.

Маск переопублікував відео 2023 року з коментарем: "Я намагаюся не починати сварки, але я їх закінчую".

Доповнення

