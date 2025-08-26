Ілон Маск подає до суду на Apple та OpenAI: справа на мільярди доларів

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 52659 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 31236 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 37753 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 143154 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 86178 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 76556 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 218107 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 190268 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 71631 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 68370 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
4.3м/с
65%
749мм
Популярнi новини
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС26 серпня, 01:35 • 34368 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю26 серпня, 02:44 • 27278 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня26 серпня, 03:18 • 28500 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"26 серпня, 04:58 • 28932 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 32436 перегляди
Публікації
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 22701 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 52830 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 116482 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 143319 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 218219 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Даррен Аронофскі
Ілон Маск
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Сумська область
Реклама
УНН Lite
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 9714 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 32822 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 23094 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 116415 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 69855 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Пістолет
Боєприпаси
Долар США

Ілон Маск подає до суду на Apple та OpenAI: справа на мільярди доларів

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Стартап Ілона Маска xAI подав позов до суду США проти Apple та OpenAI. Звинувачення стосуються незаконної змови для перешкоджання конкуренції у сфері штучного інтелекту.

Ілон Маск подає до суду на Apple та OpenAI: справа на мільярди доларів

Стартап у сфері штучного інтелекту мільярдера Ілона Маска xAI подав до суду на Apple та розробника ChatGPT OpenAI. У основі позову - звинувачення у незаконній змові з метою перешкоджання конкуренції у сфері штучного інтелекту (ШІ).

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Федеральний суд США в Техасі отримав звернення від мільярдера Ілона Маска та його стартапу xAI, що розроблює штучний інтелект. Власник Tesla та SpaceX подав позов до судів США проти Apple та OpenAI, звинувативши двох гігантів у змові з метою придушення конкуренції в секторі штучного інтелекту.

У позові xAI заявила, що вимагає мільярди доларів відшкодування збитків  у цій мегамасштабній справі

 - передає Reuters.

Напередодні Маск у дописі на своїй платформі соціальних мереж X зазначив:

Мільйон відгуків із середнім балом 4,9 для @Grok, і Apple все ще відмовляється згадувати Grok у будь-яких списках

- повідомив Ілон Маск. 

Раніше цього місяця американський технологічний мільярдер погрожував подати до суду на Apple, заявивши у своєму дописі у соціальній мережі X, що поведінка американської групи "унеможливлює для будь-якої компанії зі штучного інтелекту, окрім OpenAI, досягти першого місця в App Store".

Відповідь Apple та OpenAI

"Це останнє подання позову відповідає постійній схемі переслідувань з боку пана Маска", – заявив речник OpenAI.

Apple не одразу відповіла на запит про коментар, пише Reuters.

Співзасновник xAI Ігор Бабушкін залишає компанію Маска через скандали та запускає власний AI-фонд14.08.25, 11:01 • 2955 переглядiв

Але є "погляд зі сторони": експерти з антимонопольного права, які не беруть участі в судовому процесі, заявили, що домінуюче становище Apple на ринку смартфонів може підкріпити твердження xAI про те, що компанія незаконно пов'язує продажі iPhone з ChatGPT від OpenAI.

Довідково

ChatGPT від OpenAI став найшвидше зростаючим споживчим додатком в історії за кілька місяців після його запуску наприкінці 2022 року.

Grok, чат-бот Ілона Маска, інтегрований у X (раніше Twitter), посідає третє місце серед безкоштовних додатків для продуктивності.

Маск також інтегрував чат-бота Grok у автомобілі, вироблені його компанією з виробництва електромобілів Tesla. 

Нагадаємо

Найновіша модель штучного інтелекту OpenAI, GPT-5, працює в мережі менше тижня, і запуск вже перетворився на справжній стрес-тест для найпоширенішої у світі платформи чат-ботів. Близько 700 мільйонів людей щотижня користуються ChatGPT, тому компанія зараз вносить корективи на ходу.

"Ми не голосували за ChatGPT": прем'єр Швеції зізнався, що консультується зі штучним інтелектом у своїй роботі06.08.25, 04:56 • 4525 переглядiв

Ігор Тележніков

ЕкономікаТехнології
X Corp.
Tesla Inc
OpenAI
ChatGPT
SpaceX
Reuters
Техас
Ілон Маск
Apple
Twitter