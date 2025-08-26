Ілон Маск подає до суду на Apple та OpenAI: справа на мільярди доларів

Стартап у сфері штучного інтелекту мільярдера Ілона Маска xAI подав до суду на Apple та розробника ChatGPT OpenAI. У основі позову - звинувачення у незаконній змові з метою перешкоджання конкуренції у сфері штучного інтелекту (ШІ).

Федеральний суд США в Техасі отримав звернення від мільярдера Ілона Маска та його стартапу xAI, що розроблює штучний інтелект. Власник Tesla та SpaceX подав позов до судів США проти Apple та OpenAI, звинувативши двох гігантів у змові з метою придушення конкуренції в секторі штучного інтелекту.

У позові xAI заявила, що вимагає мільярди доларів відшкодування збитків у цій мегамасштабній справі - передає Reuters.

Напередодні Маск у дописі на своїй платформі соціальних мереж X зазначив:

Мільйон відгуків із середнім балом 4,9 для @Grok, і Apple все ще відмовляється згадувати Grok у будь-яких списках - повідомив Ілон Маск.

Раніше цього місяця американський технологічний мільярдер погрожував подати до суду на Apple, заявивши у своєму дописі у соціальній мережі X, що поведінка американської групи "унеможливлює для будь-якої компанії зі штучного інтелекту, окрім OpenAI, досягти першого місця в App Store".

"Це останнє подання позову відповідає постійній схемі переслідувань з боку пана Маска", – заявив речник OpenAI.

Apple не одразу відповіла на запит про коментар, пише Reuters.

Співзасновник xAI Ігор Бабушкін залишає компанію Маска через скандали та запускає власний AI-фонд

Але є "погляд зі сторони": експерти з антимонопольного права, які не беруть участі в судовому процесі, заявили, що домінуюче становище Apple на ринку смартфонів може підкріпити твердження xAI про те, що компанія незаконно пов'язує продажі iPhone з ChatGPT від OpenAI.

ChatGPT від OpenAI став найшвидше зростаючим споживчим додатком в історії за кілька місяців після його запуску наприкінці 2022 року.

Grok, чат-бот Ілона Маска, інтегрований у X (раніше Twitter), посідає третє місце серед безкоштовних додатків для продуктивності.

Маск також інтегрував чат-бота Grok у автомобілі, вироблені його компанією з виробництва електромобілів Tesla.

Найновіша модель штучного інтелекту OpenAI, GPT-5, працює в мережі менше тижня, і запуск вже перетворився на справжній стрес-тест для найпоширенішої у світі платформи чат-ботів. Близько 700 мільйонів людей щотижня користуються ChatGPT, тому компанія зараз вносить корективи на ходу.

