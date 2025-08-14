Співзасновник xAI Ігор Бабушкін залишає компанію Маска через скандали та запускає власний AI-фонд

$41.510.09
48.650.57
ukenru
07:51 • 416 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 4030 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 17062 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 32668 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 37946 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 38911 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 41459 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75596 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77530 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 151043 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
45%
756мм
Популярнi новини
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 8870 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 10992 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 10718 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 7566 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 11238 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 151043 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 126683 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 117343 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 128183 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 99061 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 24635 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 47182 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 100564 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 117033 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 49647 перегляди
Актуальне
WhatsApp
Signal
The Times
Шахед-136
Brent

Співзасновник xAI Ігор Бабушкін залишає компанію Маска через скандали та запускає власний AI-фонд

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Ігор Бабушкін, співзасновник xAI, оголосив про свій вихід з компанії. Він планує створити венчурну фірму для інвестицій у безпечний розвиток штучного інтелекту та наукові стартапи.

Співзасновник xAI Ігор Бабушкін залишає компанію Маска через скандали та запускає власний AI-фонд

Ігор Бабушкін, який разом з Ілоном Маском заснував стартап xAI у 2023 році, оголосив про свій вихід із компанії. Він планує створити венчурну фірму, що інвестуватиме у безпечний розвиток штучного інтелекту та наукові стартапи. Про це Бабушкін повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

14 серпня співзасновник xAI Ігор Бабушкін повідомив у соцмережі X, що залишає компанію, яку два роки тому створив разом з Ілоном Маском. Він очолював інженерні команди та допоміг перетворити xAI на одного з провідних розробників моделей штучного інтелекту Кремнієвої долини.

Сьогодні був мій останній день у xAI, компанії, яку я допоміг заснувати разом з Ілоном Маском у 2023 році

- написав Бабушкін, додавши, що пам’ятає їхню першу розмову про майбутнє штучного інтелекту, яка тривала кілька годин.

Тепер він засновує власну венчурну компанію Babuschkin Ventures, яка підтримуватиме дослідження безпеки AI та стартапи, здатні "розвивати людство та розкривати таємниці Всесвіту". Ідея виникла після зустрічі з науковцем Максом Тегмарком, де вони обговорювали, як створювати безпечні системи для наступних поколінь.

Вихід Бабушкіна відбувається на тлі скандалів навколо чат-бота Grok, який іноді відображав особисті погляди Маска, вдавався до антисемітських висловлювань і навіть генерував еротизовані відео за зображеннями публічних осіб. Ці інциденти частково затьмарили досягнення xAI, чия технологія за низкою тестів конкурує з OpenAI, Google DeepMind та Anthropic.

До створення xAI Бабушкін працював у Google DeepMind, де брав участь у розробці AlphaStar - системи, яка перемагала топ-гравців у StarCraft, а також був дослідником в OpenAI.

Прощаючись із компанією, він зізнався, що відчуває "гордість батька, який відправляє свою дитину до коледжу", і поділився двома уроками, отриманими від Маска:

"Не боятися засукати рукави, щоб особисто розібратися з технічними проблемами, і мати маніакальне почуття терміновості".

Маск заявив, що xAI подасть до суду на Apple через рейтинги App Store12.08.25, 08:19 • 2938 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
OpenAI
Ілон Маск