Співзасновник xAI Ігор Бабушкін залишає компанію Маска через скандали та запускає власний AI-фонд

Ігор Бабушкін, який разом з Ілоном Маском заснував стартап xAI у 2023 році, оголосив про свій вихід із компанії. Він планує створити венчурну фірму, що інвестуватиме у безпечний розвиток штучного інтелекту та наукові стартапи. Про це Бабушкін повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

14 серпня співзасновник xAI Ігор Бабушкін повідомив у соцмережі X, що залишає компанію, яку два роки тому створив разом з Ілоном Маском. Він очолював інженерні команди та допоміг перетворити xAI на одного з провідних розробників моделей штучного інтелекту Кремнієвої долини.

Сьогодні був мій останній день у xAI, компанії, яку я допоміг заснувати разом з Ілоном Маском у 2023 році - написав Бабушкін, додавши, що пам’ятає їхню першу розмову про майбутнє штучного інтелекту, яка тривала кілька годин.

Тепер він засновує власну венчурну компанію Babuschkin Ventures, яка підтримуватиме дослідження безпеки AI та стартапи, здатні "розвивати людство та розкривати таємниці Всесвіту". Ідея виникла після зустрічі з науковцем Максом Тегмарком, де вони обговорювали, як створювати безпечні системи для наступних поколінь.

Вихід Бабушкіна відбувається на тлі скандалів навколо чат-бота Grok, який іноді відображав особисті погляди Маска, вдавався до антисемітських висловлювань і навіть генерував еротизовані відео за зображеннями публічних осіб. Ці інциденти частково затьмарили досягнення xAI, чия технологія за низкою тестів конкурує з OpenAI, Google DeepMind та Anthropic.

До створення xAI Бабушкін працював у Google DeepMind, де брав участь у розробці AlphaStar - системи, яка перемагала топ-гравців у StarCraft, а також був дослідником в OpenAI.

Прощаючись із компанією, він зізнався, що відчуває "гордість батька, який відправляє свою дитину до коледжу", і поділився двома уроками, отриманими від Маска:

"Не боятися засукати рукави, щоб особисто розібратися з технічними проблемами, і мати маніакальне почуття терміновості".

