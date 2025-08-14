Співзасновник xAI Ігор Бабушкін залишає компанію Маска через скандали та запускає власний AI-фонд
Ігор Бабушкін, співзасновник xAI, оголосив про свій вихід з компанії. Він планує створити венчурну фірму для інвестицій у безпечний розвиток штучного інтелекту та наукові стартапи.
Ігор Бабушкін, який разом з Ілоном Маском заснував стартап xAI у 2023 році, оголосив про свій вихід із компанії. Він планує створити венчурну фірму, що інвестуватиме у безпечний розвиток штучного інтелекту та наукові стартапи. Про це Бабушкін повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
14 серпня співзасновник xAI Ігор Бабушкін повідомив у соцмережі X, що залишає компанію, яку два роки тому створив разом з Ілоном Маском. Він очолював інженерні команди та допоміг перетворити xAI на одного з провідних розробників моделей штучного інтелекту Кремнієвої долини.
Сьогодні був мій останній день у xAI, компанії, яку я допоміг заснувати разом з Ілоном Маском у 2023 році
Тепер він засновує власну венчурну компанію Babuschkin Ventures, яка підтримуватиме дослідження безпеки AI та стартапи, здатні "розвивати людство та розкривати таємниці Всесвіту". Ідея виникла після зустрічі з науковцем Максом Тегмарком, де вони обговорювали, як створювати безпечні системи для наступних поколінь.
Вихід Бабушкіна відбувається на тлі скандалів навколо чат-бота Grok, який іноді відображав особисті погляди Маска, вдавався до антисемітських висловлювань і навіть генерував еротизовані відео за зображеннями публічних осіб. Ці інциденти частково затьмарили досягнення xAI, чия технологія за низкою тестів конкурує з OpenAI, Google DeepMind та Anthropic.
До створення xAI Бабушкін працював у Google DeepMind, де брав участь у розробці AlphaStar - системи, яка перемагала топ-гравців у StarCraft, а також був дослідником в OpenAI.
Прощаючись із компанією, він зізнався, що відчуває "гордість батька, який відправляє свою дитину до коледжу", і поділився двома уроками, отриманими від Маска:
"Не боятися засукати рукави, щоб особисто розібратися з технічними проблемами, і мати маніакальне почуття терміновості".
