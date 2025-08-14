Соучредитель xAI Игорь Бабушкин покидает компанию Маска из-за скандалов и запускает собственный AI-фонд

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
08:11 • 180 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:51 • 822 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 4542 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 17301 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 32896 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 38121 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 39015 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41551 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75636 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77563 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
45%
756мм
Популярные новости
«Коаліція бажаючих»: Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в «мирном» соглашении13 августа, 23:47 • 9192 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 11158 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 10885 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 7872 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 11402 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 178 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 151247 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 126872 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 117523 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 128360 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 24751 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 47293 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 100668 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 117132 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 49740 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Signal
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent

Соучредитель xAI Игорь Бабушкин покидает компанию Маска из-за скандалов и запускает собственный AI-фонд

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Игорь Бабушкин, соучредитель xAI, объявил о своем выходе из компании. Он планирует создать венчурную фирму для инвестиций в безопасное развитие искусственного интеллекта и научные стартапы.

Соучредитель xAI Игорь Бабушкин покидает компанию Маска из-за скандалов и запускает собственный AI-фонд

Игорь Бабушкин, который вместе с Илоном Маском основал стартап xAI в 2023 году, объявил о своем уходе из компании. Он планирует создать венчурную фирму, которая будет инвестировать в безопасное развитие искусственного интеллекта и научные стартапы. Об этом Бабушкин сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

14 августа соучредитель xAI Игорь Бабушкин сообщил в соцсети X, что покидает компанию, которую два года назад создал вместе с Илоном Маском. Он возглавлял инженерные команды и помог превратить xAI в одного из ведущих разработчиков моделей искусственного интеллекта Кремниевой долины.

Сегодня был мой последний день в xAI, компании, которую я помог основать вместе с Илоном Маском в 2023 году

- написал Бабушкин, добавив, что помнит их первый разговор о будущем искусственного интеллекта, который длился несколько часов.

Теперь он основывает собственную венчурную компанию Babuschkin Ventures, которая будет поддерживать исследования безопасности AI и стартапы, способные "развивать человечество и раскрывать тайны Вселенной". Идея возникла после встречи с ученым Максом Тегмарком, где они обсуждали, как создавать безопасные системы для следующих поколений.

Уход Бабушкина происходит на фоне скандалов вокруг чат-бота Grok, который иногда отражал личные взгляды Маска, прибегал к антисемитским высказываниям и даже генерировал эротизированные видео по изображениям публичных лиц. Эти инциденты частично затмили достижения xAI, чья технология по ряду тестов конкурирует с OpenAI, Google DeepMind и Anthropic.

До создания xAI Бабушкин работал в Google DeepMind, где участвовал в разработке AlphaStar - системы, которая побеждала топ-игроков в StarCraft, а также был исследователем в OpenAI.

Прощаясь с компанией, он признался, что чувствует "гордость отца, который отправляет своего ребенка в колледж", и поделился двумя уроками, полученными от Маска:

"Не бояться засучить рукава, чтобы лично разобраться с техническими проблемами, и иметь маниакальное чувство срочности".

Маск заявил, что xAI подаст в суд на Apple из-за рейтингов App Store12.08.2025, 08:19 • 2938 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
OpenAI
Илон Маск