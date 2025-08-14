Соучредитель xAI Игорь Бабушкин покидает компанию Маска из-за скандалов и запускает собственный AI-фонд

Игорь Бабушкин, который вместе с Илоном Маском основал стартап xAI в 2023 году, объявил о своем уходе из компании. Он планирует создать венчурную фирму, которая будет инвестировать в безопасное развитие искусственного интеллекта и научные стартапы. Об этом Бабушкин сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

14 августа соучредитель xAI Игорь Бабушкин сообщил в соцсети X, что покидает компанию, которую два года назад создал вместе с Илоном Маском. Он возглавлял инженерные команды и помог превратить xAI в одного из ведущих разработчиков моделей искусственного интеллекта Кремниевой долины.

Сегодня был мой последний день в xAI, компании, которую я помог основать вместе с Илоном Маском в 2023 году - написал Бабушкин, добавив, что помнит их первый разговор о будущем искусственного интеллекта, который длился несколько часов.

Теперь он основывает собственную венчурную компанию Babuschkin Ventures, которая будет поддерживать исследования безопасности AI и стартапы, способные "развивать человечество и раскрывать тайны Вселенной". Идея возникла после встречи с ученым Максом Тегмарком, где они обсуждали, как создавать безопасные системы для следующих поколений.

Уход Бабушкина происходит на фоне скандалов вокруг чат-бота Grok, который иногда отражал личные взгляды Маска, прибегал к антисемитским высказываниям и даже генерировал эротизированные видео по изображениям публичных лиц. Эти инциденты частично затмили достижения xAI, чья технология по ряду тестов конкурирует с OpenAI, Google DeepMind и Anthropic.

До создания xAI Бабушкин работал в Google DeepMind, где участвовал в разработке AlphaStar - системы, которая побеждала топ-игроков в StarCraft, а также был исследователем в OpenAI.

Прощаясь с компанией, он признался, что чувствует "гордость отца, который отправляет своего ребенка в колледж", и поделился двумя уроками, полученными от Маска:

"Не бояться засучить рукава, чтобы лично разобраться с техническими проблемами, и иметь маниакальное чувство срочности".

