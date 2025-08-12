Маск заявил, что xAI подаст в суд на Apple из-за рейтингов App Store

Миллиардер Илон Маск заявил в понедельник, что его стартап в области искусственного интеллекта xAI подаст в суд на Apple, обвинив производителя iPhone в нарушении антимонопольного законодательства при управлении рейтингами App Store, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Apple ведет себя таким образом, что ни одна компания, занимающаяся разработкой ИИ, кроме OpenAI, не может занять первое место в App Store, что является бесспорным нарушением антимонопольного законодательства. xAI немедленно подаст в суд", - написал Маск в своей публикации в социальной сети X.

Маск не предоставил доказательств в поддержку своего заявления. Apple, OpenAI и xAI не сразу ответили на запросы Reuters о комментариях.

Сейчас ChatGPT занимает первое место в разделе "Лучшие бесплатные приложения" App Store для iPhone в США, в то время как Grok от xAI занимает пятое место, а чат-бот Gemini от Google - 57-е.

По данным Sensor Tower, ChatGPT также лидирует в рейтингах Google Play Store.

Apple сотрудничает с OpenAI, что интегрирует ChatGPT в iPhone, iPad и Mac.

"Эй, @Apple App Store, почему вы отказываетесь разместить X или Grok в разделе "Обязательные", когда X - это новостное приложение №1 в мире, а Grok - №5 среди всех приложений? Вы играете в политику?", - сказал Маск в предыдущем сообщении в понедельник.

Комментарии Маска появились на фоне усиления контроля регуляторов и конкурентов над контролем Apple над своим App Store.

В апреле судья США постановил, что Apple нарушила судебное решение, которое требовало от нее разрешить большую конкуренцию в App Store, и направил компанию к федеральным прокурорам для расследования уголовного неуважения к суду по делу, возбужденному разработчиком "Fortnite", Epic Games.

В апреле антимонопольный орган ЕС оштрафовал Apple на 500 миллионов евро (587 миллионов долларов США), заявив, что ее технические и коммерческие ограничения мешают разработчикам приложений направлять пользователей к более дешевым предложениям вне App Store, что является нарушением закона о цифровых рынках (Digital Markets Act).