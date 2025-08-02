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X Маску придется ответить по части иска по делу о детской порнографии

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Федеральный апелляционный суд США восстановил часть иска против платформы X Илона Маска. Обвинения касаются несвоевременного реагирования на видео с детской порнографией, которое набрало более 167 000 просмотров.

X Маску придется ответить по части иска по делу о детской порнографии

Федеральный апелляционный суд в США возобновил рассмотрение части иска, в котором платформа X (ранее Twitter) Илона Маска обвиняется в халатности из-за несвоевременного реагирования на видео с детской порнографией. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

"В пятницу Федеральный апелляционный суд возобновил рассмотрение части иска, в котором X Илона Маска обвиняют в том, что она стала убежищем для эксплуатации детей, хотя суд заявил, что платформа заслуживает широкого иммунитета от претензий относительно неприемлемого контента", - пишет издание.

Отклонив некоторые иски, Апелляционный суд 9-го округа США в Сан-Франциско заявил, что X, ранее Twitter, должен быть ответчиком по иску о халатности, поскольку несвоевременно сообщил Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) о видео, содержавшем откровенные изображения двух несовершеннолетних мальчиков.

Сообщается, что дело было возбуждено еще до того, как Маск в 2022 году приобрел Twitter.

"Один из истцов заявил, что ему было 13 лет, когда его и его друга заманили в SnapChat, чтобы они предоставили свои обнаженные фотографии. Пользователь SnapChat на самом деле был торговцем детской порнографией, который шантажировал истцов, чтобы они предоставили дополнительные откровенные фотографии. Эти изображения позже были собраны в видео, которое было опубликовано в Twitter", - добавляет издание.

Согласно судебным документам, Twitter понадобилось девять дней после того, как узнал о контенте, чтобы удалить его и сообщить о нем NCMEC после более чем 167 000 просмотров.

Напомним

Платформа X, принадлежащая Илону Маску, оказалась под давлением ирландского регулятора СМИ из-за несоблюдения новых правил возрастной проверки для защиты несовершеннолетних от вредоносного контента.

Павел Башинский

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Reuters
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Соединённые Штаты