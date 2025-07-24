В Ірландії скандал через вікову перевірку платформи Х: що відомо

Платформа X, що належить Ілону Маску, опинилася під тиском ірландського регулятора ЗМІ через недотримання нових правил вікової перевірки для захисту неповнолітніх від шкідливого контенту. Про це повідомляє POLITICO, передає УНН.

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21 липня в Ірландії набули чинності положення Кодексу онлайн-безпеки, який вимагає від платформ - таких як X, Facebook і TikTok - забезпечити перевірку віку для обмеження доступу до порнографії та насильницького контенту.

На основі початкового огляду платформи X ми не можемо побачити доказів вжитих заходів для дотримання цієї вимоги щодо гарантування віку - заявив речник регулятора Coimisiún na Meánу в коментарі POLITICO.

Регулятор також висловив "додаткові занепокоєння", серед яких - відсутність належного батьківського контролю. Комісія вимагає, щоб X надала повну інформацію до 25 липня, і попередила про можливість подальших заходів у разі недотримання Кодексу.

Платформа ризикує бути звинуваченою у злочині та оштрафованою на суму до 500 000 євро, якщо вона не надасть відповіді вчасно - зазначається у матеріалі.

У червні регулятор уже надіслав обов’язковий запит про дотримання норм, і надав X термін до 8 серпня (подовжений із 22 липня) для надання відповідей. Компанія Маска тим часом оскаржує кодекс у Високому суді Ірландії, включно з його окремими положеннями та сферою застосування щодо X. Рішення очікується у п’ятницю, 25 липня.

Раніше речник X запевняв, що компанія "повністю прагне дотримуватися всіх чинних законів і правил", включно з ірландським кодексом, і "надає пріоритет його впровадженню".

Платформа не відповіла на запит про коментар до моменту публікації матеріалу. Тим часом французький уряд розглядає можливість класифікації X, Reddit та Bluesky як порноплатформ, що зобов’яже їх дотримуватися суворіших вимог перевірки віку.

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