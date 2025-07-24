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В Ирландии скандал из-за возрастной проверки платформы Х: что известно

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Ирландский регулятор СМИ оказывает давление на платформу X из-за несоблюдения новых правил проверки возраста для защиты несовершеннолетних. Компания рискует получить штраф до 500 000 евро и оспаривает кодекс в суде.

В Ирландии скандал из-за возрастной проверки платформы Х: что известно

Платформа X, принадлежащая Илону Маску, оказалась под давлением ирландского регулятора СМИ из-за несоблюдения новых правил проверки возраста для защиты несовершеннолетних от вредоносного контента. Об этом сообщает POLITICO, передает УНН.

Детали

21 июля в Ирландии вступили в силу положения Кодекса онлайн-безопасности, который требует от платформ - таких как X, Facebook и TikTok - обеспечить проверку возраста для ограничения доступа к порнографии и насильственному контенту.

На основе первоначального обзора платформы X мы не можем увидеть доказательств принятых мер для соблюдения этого требования по гарантированию возраста

— заявил представитель регулятора Coimisiún na Meánу в комментарии POLITICO.

Регулятор также выразил "дополнительные озабоченности", среди которых — отсутствие надлежащего родительского контроля. Комиссия требует, чтобы X предоставила полную информацию до 25 июля, и предупредила о возможности дальнейших мер в случае несоблюдения Кодекса.

Платформа рискует быть обвиненной в преступлении и оштрафованной на сумму до 500 000 евро, если она не предоставит ответы вовремя — отмечается в материале.

В июне регулятор уже направил обязательный запрос о соблюдении норм и предоставил X срок до 8 августа (продленный с 22 июля) для предоставления ответов. Компания Маска тем временем оспаривает кодекс в Высоком суде Ирландии, включая его отдельные положения и сферу применения в отношении X. Решение ожидается в пятницу, 25 июля.

Ранее представитель X уверял, что компания "полностью стремится соблюдать все действующие законы и правила", включая ирландский кодекс, и "придает приоритет его внедрению".

Платформа не ответила на запрос о комментарии до момента публикации материала. Тем временем французское правительство рассматривает возможность классификации X, Reddit и Bluesky как порноплатформ, что обяжет их соблюдать более строгие требования проверки возраста.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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