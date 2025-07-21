Франция начала уголовное расследование против компании "Х" Илона Маска: в чем их обвиняют

Французское правительство начало уголовное расследование против компании Илона Маска X из-за "вероятных манипуляций с ее алгоритмом" и "мошеннического изъятия данных". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Компания сообщила, что французские власти запросили доступ к алгоритму рекомендаций компании, а также к данным "обо всех постах пользователей на платформе".

Также в компании заявили, что там "остаются в неведении относительно конкретных обвинений", которые она отрицает. Также там заявили, что компания "не выполнила требования французских властей".

Компания также назвала расследование "политически мотивированным". В то же время журналистам не удалось связаться с полицией и прокуратурой Франции для получения комментариев.

Напомним

Илон Маск сообщил о планах создать новое приложение на базе искусственного интеллекта под названием Baby Grok, ориентированное на детскую аудиторию.