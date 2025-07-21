Франция начала уголовное расследование против компании "Х" Илона Маска: в чем их обвиняют
Киев • УНН
Французское правительство начало уголовное расследование против компании X за предполагаемые манипуляции с алгоритмом и мошенническое извлечение данных. Компания отрицает обвинения и называет расследование политически мотивированным.
Французское правительство начало уголовное расследование против компании Илона Маска X из-за "вероятных манипуляций с ее алгоритмом" и "мошеннического изъятия данных". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Компания сообщила, что французские власти запросили доступ к алгоритму рекомендаций компании, а также к данным "обо всех постах пользователей на платформе".
Также в компании заявили, что там "остаются в неведении относительно конкретных обвинений", которые она отрицает. Также там заявили, что компания "не выполнила требования французских властей".
Компания также назвала расследование "политически мотивированным". В то же время журналистам не удалось связаться с полицией и прокуратурой Франции для получения комментариев.
Напомним
Илон Маск сообщил о планах создать новое приложение на базе искусственного интеллекта под названием Baby Grok, ориентированное на детскую аудиторию.