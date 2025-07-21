Франция начала уголовное расследование против компании "Х" Илона Маска: в чем их обвиняют

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
10:21 • 4998 просмотра
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
10:00 • 13229 просмотра
Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики
09:37 • 15417 просмотра
Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы
Эксклюзив
09:08 • 17947 просмотра
Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко
Эксклюзив
07:58 • 22644 просмотра
Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу
05:40 • 36839 просмотра
СБУ и Офис Генпрокурора проводят обыски в НАБУ: что известно
21 июля, 03:31 • 82465 просмотра
Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ
Эксклюзив
20 июля, 09:39 • 80795 просмотра
Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным
Эксклюзив
20 июля, 07:27 • 154999 просмотра
Одна из самых напряженных недель года: астропрогноз на 21–27 июля
19 июля, 21:47 • 149926 просмотра
Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
56%
743мм
Популярные новости
Дроны уничтожили железнодорожный узел в ростовской области рф, громко и в подмосковье21 июля, 00:57 • 17381 просмотра
Атака на Киев: пожары и разрушения в четырех районах, есть пострадавшие21 июля, 01:18 • 59385 просмотра
Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи06:20 • 40707 просмотра
Все из 24 российских ракет, в том числе "Кинжалы", и 200 из 426 дронов сбиты или подавлены за ночь над Украиной: детали от ВС ВСУ06:44 • 20079 просмотра
«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддерживает обвинение по делу Молочного09:16 • 19426 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 325939 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 247136 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 311289 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 328003 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 504945 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Индия
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 76741 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 172939 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 192576 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 192066 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 194281 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen

Франция начала уголовное расследование против компании "Х" Илона Маска: в чем их обвиняют

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Французское правительство начало уголовное расследование против компании X за предполагаемые манипуляции с алгоритмом и мошенническое извлечение данных. Компания отрицает обвинения и называет расследование политически мотивированным.

Франция начала уголовное расследование против компании "Х" Илона Маска: в чем их обвиняют

Французское правительство начало уголовное расследование против компании Илона Маска X из-за "вероятных манипуляций с ее алгоритмом" и "мошеннического изъятия данных". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Компания сообщила, что французские власти запросили доступ к алгоритму рекомендаций компании, а также к данным "обо всех постах пользователей на платформе".

Также в компании заявили, что там "остаются в неведении относительно конкретных обвинений", которые она отрицает. Также там заявили, что компания "не выполнила требования французских властей".

Компания также назвала расследование "политически мотивированным". В то же время журналистам не удалось связаться с полицией и прокуратурой Франции для получения комментариев.

Напомним

Илон Маск сообщил о планах создать новое приложение на базе искусственного интеллекта под названием Baby Grok, ориентированное на детскую аудиторию.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
Financial Times
Илон Маск
Франция
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9