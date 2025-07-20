Ілон Маск оголосив про плани розробити дитячий застосунок Baby Grok на на основі ШІ
Київ • УНН
Ілон Маск повідомив про плани створити новий застосунок на базі штучного інтелекту під назвою Baby Grok, орієнтований на дитячу аудиторію. Проєкт реалізовуватиметься його стартапом xAI, створеним у 2023 році.
Американський мільярдер Ілон Маск повідомив про плани створити новий застосунок на базі штучного інтелекту під назвою Baby Grok, орієнтований на дитячу аудиторію. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
Ми з командою xAI збираємося створити Baby Grok — застосунок, присвячений контенту для дітей
Проєкт реалізовуватиметься його стартапом xAI, створеним у 2023 році як альтернатива провідним розробникам ШІ на кшталт OpenAI. Наразі деталі майбутнього проєкту невідомі.
Застосунок Grok уже вбудований у соцмережу X і доступний користувачам з платною підпискою Premium+.
Нагадаємо
Ілон Маск заявив, що планує провести голосування акціонерів Tesla щодо інвестицій у стартап xAI. Це поглибить інтеграцію xAI в бізнес-імперію Маска, незважаючи на відсутність планів злиття.