Ілон Маск оголосив про плани розробити дитячий застосунок Baby Grok на на основі ШІ

Американський мільярдер Ілон Маск повідомив про плани створити новий застосунок на базі штучного інтелекту під назвою Baby Grok, орієнтований на дитячу аудиторію. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Ми з командою xAI збираємося створити Baby Grok — застосунок, присвячений контенту для дітей - зазначив Маск.

Проєкт реалізовуватиметься його стартапом xAI, створеним у 2023 році як альтернатива провідним розробникам ШІ на кшталт OpenAI. Наразі деталі майбутнього проєкту невідомі.

Застосунок Grok уже вбудований у соцмережу X і доступний користувачам з платною підпискою Premium+.

Нагадаємо

Ілон Маск заявив, що планує провести голосування акціонерів Tesla щодо інвестицій у стартап xAI. Це поглибить інтеграцію xAI в бізнес-імперію Маска, незважаючи на відсутність планів злиття.