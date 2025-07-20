Илон Маск объявил о планах разработать детское приложение Baby Grok на основе ИИ
Киев • УНН
Илон Маск сообщил о планах создать новое приложение на базе искусственного интеллекта под названием Baby Grok, ориентированное на детскую аудиторию. Проект будет реализовываться его стартапом xAI, созданным в 2023 году.
Американский миллиардер Илон Маск сообщил о планах создать новое приложение на базе искусственного интеллекта под названием Baby Grok, ориентированное на детскую аудиторию. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.
Мы с командой xAI собираемся создать Baby Grok — приложение, посвященное контенту для детей
Проект будет реализовываться его стартапом xAI, созданным в 2023 году как альтернатива ведущим разработчикам ИИ вроде OpenAI. Пока детали будущего проекта неизвестны.
Приложение Grok уже встроено в соцсеть X и доступно пользователям с платной подпиской Premium+.
Напомним
Илон Маск заявил, что планирует провести голосование акционеров Tesla относительно инвестиций в стартап xAI. Это углубит интеграцию xAI в бизнес-империю Маска, несмотря на отсутствие планов слияния.