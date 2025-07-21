Франція розпочала кримінальне розслідування проти компанії "Х" Ілона Маска: у чому їх звинувачують

Французький уряд розпочав кримінальне розслідування проти компанії Ілона Маска X через "ймовірні маніпуляції з її алгоритмом" і "шахрайське вилучення даних". Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

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Компанія повідомила, що французька влада запросила доступ до алгоритму рекомендацій компанії, а також до даних "про всі пости користувачів на платформі".

Також у компанії заявили, що там "залишаються у невіданні щодо конкретних звинувачень", які вона заперечує. Також там заявили, що компанія "не виконала вимоги французької влади".

Компанія також назвала розслідування "політично мотивованим". Водночас журналістам не вдалось зв'язатися з поліцією і прокуратурою Франції для отримання коментарів.

Нагадаємо

Ілон Маск повідомив про плани створити новий застосунок на базі штучного інтелекту під назвою Baby Grok, орієнтований на дитячу аудиторію.