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X Маска доведеться відповісти за частиною позову у справі про дитячу порнографію

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Федеральний апеляційний суд США відновив частину позову проти платформи X Ілона Маска. Звинувачення стосуються несвоєчасного реагування на відео з дитячою порнографією, яке набрало понад 167 000 переглядів.

X Маска доведеться відповісти за частиною позову у справі про дитячу порнографію

Федеральний апеляційний суд у США відновив розгляд частини позову, у якому платформу X (раніше Twitter) Ілона Маска звинувачують у недбалості, через несвоєчасне реагування на відео з дитячою порнографією. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

"У п'ятницю Федеральний апеляційний суд відновив розгляд частини позову, у якому X Ілона Маска звинувачують у тому, що вона стала притулком для експлуатації дітей, хоча суд заявив, що платформа заслуговує на широкий імунітет від претензій щодо неприйнятного контенту", - пише видання.

Відхиливши деякі позови, Апеляційний суд 9-го округу США в Сан-Франциско заявив, що X, раніше Twitter, повинен бути відповідачем за позовом у недбалості, оскільки несвоєчасно повідомив Національний центр зниклих та експлуатованих дітей (NCMEC) про відео, що містило відверті зображення двох неповнолітніх хлопчиків.

Повідомляється, що справа була порушена ще до того, як Маск у 2022 році придбав Twitter.

"Один із позивачів заявив, що йому було 13 років, коли його та його друга, заманили в SnapChat, щоб вони надали свої оголені фотографії. Користувач SnapChat насправді був торговцем дитячою порнографією, який шантажував позивачів, щоб вони надали додаткові відверті фотографії. Ці зображення пізніше були зібрані в відео, яке було опубліковано в Twitter", - додає видання.

Згідно з судовими документами, Twitter знадобилося дев'ять днів після того, як дізнався про контент, щоб видалити його та повідомити про нього NCMEC після понад 167 000 переглядів.

Нагадаємо

Платформа X, що належить Ілону Маску, опинилася під тиском ірландського регулятора ЗМІ через недотримання нових правил вікової перевірки для захисту неповнолітніх від шкідливого контенту.

Павло Башинський

Новини СвітуТехнології
Reuters
Ілон Маск
Сан-Франциско
Сполучені Штати Америки