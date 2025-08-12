Маск заявив, що xAI подасть до суду на Apple через рейтинги App Store

Мільярдер Ілон Маск заявив у понеділок, що його стартап у галузі штучного інтелекту xAI подасть до суду на Apple, звинувативши виробника iPhone у порушенні антимонопольного законодавства під час управління рейтингами App Store, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Apple поводиться таким чином, що жодна компанія, яка займається розробкою ШІ, крім OpenAI, не може посісти перше місце в App Store, що є безперечним порушенням антимонопольного законодавства. xAI негайно подасть до суду", - написав Маск у своїй публікації у соціальній мережі X.

Маск не надав доказів на підтримку своєї заяви. Apple, OpenAI та xAI не відразу відповіли на запити Reuters про коментарі.

Наразі ChatGPT займає перше місце в розділі "Кращі безкоштовні програми" App Store для iPhone в США, в той час як Grok від xAI займає п'яте місце, а чат-бот Gemini від Google - 57-е.

За даними Sensor Tower, ChatGPT також лідирує у рейтингах Google Play Store.

X Маска доведеться відповісти за частиною позову у справі про дитячу порнографію

Apple співпрацює з OpenAI, що інтегрує ChatGPT в iPhone, iPad та Mac.

"Гей, @Apple App Store, чому ви відмовляєтеся розмістити X або Grok у розділі "Обов’язкові", коли X - це новинний додаток №1 у світі, а Grok - №5 серед усіх додатків? Ви граєте в політику?", - сказав Маск у попередньому дописі в понеділок.

Коментарі Маска з’явилися на тлі посилення контролю регуляторів та конкурентів щодо контролю Apple над своїм App Store.

У квітні суддя США постановив, що Apple порушила судове рішення, яке вимагало від неї дозволити більшу конкуренцію в App Store, і направив компанію до федеральних прокурорів для розслідування кримінальної неповаги до суду у справі, порушеній розробником "Fortnite", Epic Games.

У квітні антимонопольний орган ЄС оштрафував Apple на 500 мільйонів євро (587 мільйонів доларів США), заявивши, що її технічні та комерційні обмеження заважають розробникам додатків спрямовувати користувачів до дешевших пропозицій поза App Store, що є порушенням закону про цифрові ринки (Digital Markets Act).