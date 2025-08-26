Илон Маск подает в суд на Apple и OpenAI: дело на миллиарды долларов
Стартап Илона Маска xAI подал иск в суд США против Apple и OpenAI. Обвинения касаются незаконного сговора с целью препятствования конкуренции в сфере искусственного интеллекта.
Стартап в сфере искусственного интеллекта миллиардера Илона Маска xAI подал в суд на Apple и разработчика ChatGPT OpenAI. В основе иска - обвинение в незаконном сговоре с целью препятствования конкуренции в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Детали
Федеральный суд США в Техасе получил обращение от миллиардера Илона Маска и его стартапа xAI, разрабатывающего искусственный интеллект. Владелец Tesla и SpaceX подал иск в суды США против Apple и OpenAI, обвинив двух гигантов в сговоре с целью подавления конкуренции в секторе искусственного интеллекта.
В иске xAI заявила, что требует миллиарды долларов возмещения убытков в этом мегамасштабном деле
Накануне Маск в сообщении на своей платформе социальных сетей X отметил:
Миллион отзывов со средним баллом 4,9 для @Grok, и Apple все еще отказывается упоминать Grok в любых списках
Ранее в этом месяце американский технологический миллиардер угрожал подать в суд на Apple, заявив в своем сообщении в социальной сети X, что поведение американской группы "делает невозможным для любой компании по искусственному интеллекту, кроме OpenAI, достичь первого места в App Store".
Ответ Apple и OpenAI
"Это последнее подача иска соответствует постоянной схеме преследований со стороны господина Маска", – заявил представитель OpenAI.
Apple не сразу ответила на запрос о комментарии, пишет Reuters.
Но есть "взгляд со стороны": эксперты по антимонопольному праву, не участвующие в судебном процессе, заявили, что доминирующее положение Apple на рынке смартфонов может подкрепить утверждение xAI о том, что компания незаконно связывает продажи iPhone с ChatGPT от OpenAI.
Справка
ChatGPT от OpenAI стал самым быстрорастущим потребительским приложением в истории за несколько месяцев после его запуска в конце 2022 года.
Grok, чат-бот Илона Маска, интегрированный в X (ранее Twitter), занимает третье место среди бесплатных приложений для продуктивности.
Маск также интегрировал чат-бота Grok в автомобили, произведенные его компанией по производству электромобилей Tesla.
Напомним
Новейшая модель искусственного интеллекта OpenAI, GPT-5, работает в сети менее недели, и запуск уже превратился в настоящий стресс-тест для самой распространенной в мире платформы чат-ботов. Около 700 миллионов человек еженедельно пользуются ChatGPT, поэтому компания сейчас вносит коррективы на ходу.
