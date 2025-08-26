$41.430.15
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Илон Маск подает в суд на Apple и OpenAI: дело на миллиарды долларов

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Стартап Илона Маска xAI подал иск в суд США против Apple и OpenAI. Обвинения касаются незаконного сговора с целью препятствования конкуренции в сфере искусственного интеллекта.

Илон Маск подает в суд на Apple и OpenAI: дело на миллиарды долларов

Стартап в сфере искусственного интеллекта миллиардера Илона Маска xAI подал в суд на Apple и разработчика ChatGPT OpenAI. В основе иска - обвинение в незаконном сговоре с целью препятствования конкуренции в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Федеральный суд США в Техасе получил обращение от миллиардера Илона Маска и его стартапа xAI, разрабатывающего искусственный интеллект. Владелец Tesla и SpaceX подал иск в суды США против Apple и OpenAI, обвинив двух гигантов в сговоре с целью подавления конкуренции в секторе искусственного интеллекта.

В иске xAI заявила, что требует миллиарды долларов возмещения убытков  в этом мегамасштабном деле

 - передает Reuters.

Накануне Маск в сообщении на своей платформе социальных сетей X отметил:

Миллион отзывов со средним баллом 4,9 для @Grok, и Apple все еще отказывается упоминать Grok в любых списках

- сообщил Илон Маск. 

Ранее в этом месяце американский технологический миллиардер угрожал подать в суд на Apple, заявив в своем сообщении в социальной сети X, что поведение американской группы "делает невозможным для любой компании по искусственному интеллекту, кроме OpenAI, достичь первого места в App Store".

Ответ Apple и OpenAI

"Это последнее подача иска соответствует постоянной схеме преследований со стороны господина Маска", – заявил представитель OpenAI.

Apple не сразу ответила на запрос о комментарии, пишет Reuters.

Соучредитель xAI Игорь Бабушкин покидает компанию Маска из-за скандалов и запускает собственный AI-фонд14.08.25, 11:01 • 2955 просмотров

Но есть "взгляд со стороны": эксперты по антимонопольному праву, не участвующие в судебном процессе, заявили, что доминирующее положение Apple на рынке смартфонов может подкрепить утверждение xAI о том, что компания незаконно связывает продажи iPhone с ChatGPT от OpenAI.

Справка

ChatGPT от OpenAI стал самым быстрорастущим потребительским приложением в истории за несколько месяцев после его запуска в конце 2022 года.

Grok, чат-бот Илона Маска, интегрированный в X (ранее Twitter), занимает третье место среди бесплатных приложений для продуктивности.

Маск также интегрировал чат-бота Grok в автомобили, произведенные его компанией по производству электромобилей Tesla. 

Напомним

Новейшая модель искусственного интеллекта OpenAI, GPT-5, работает в сети менее недели, и запуск уже превратился в настоящий стресс-тест для самой распространенной в мире платформы чат-ботов. Около 700 миллионов человек еженедельно пользуются ChatGPT, поэтому компания сейчас вносит коррективы на ходу.

"Мы не голосовали за ChatGPT": премьер Швеции признался, что консультируется с искусственным интеллектом в своей работе06.08.25, 04:56 • 4525 просмотров

Игорь Тележников

ЭкономикаТехнологии
X Corp.
Тесла, Инк.
OpenAI
ЧатГПТ
SpaceX
Reuters
Техас
Илон Маск
Apple Inc.
Твиттер