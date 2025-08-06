"Мы не голосовали за ChatGPT": премьер Швеции признался, что консультируется с искусственным интеллектом в своей работе

$41.790.03
48.350.70
ukenru
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 50137 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
5 августа, 12:15 • 113400 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
5 августа, 10:48 • 73129 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
5 августа, 10:24 • 139330 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
5 августа, 10:08 • 62247 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
5 августа, 09:54 • 47730 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
5 августа, 06:28 • 41891 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
5 августа, 05:35 • 125370 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 135266 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 81078 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0.9м/с
80%
751мм
Популярные новости
Стала известна причина смерти легендарного Оззи Осборна5 августа, 16:03 • 7472 просмотра
В Украине создали робота с ИИ-турелью, которая сбивает российские дроны5 августа, 16:53 • 4070 просмотра
В Одесской области мужчина застрелил полицейского во время проверки документов: ему грозит пожизненное заключение5 августа, 17:03 • 11813 просмотра
рф может ввести ограниченное перемирие в воздухе с Украиной в качестве жеста в сторону Трампа - СМИ5 августа, 17:21 • 5502 просмотра
"4-5 запросов на одно место": в Укрзализныце объяснили дефицит билетов в пиковый сезон5 августа, 17:59 • 3576 просмотра
публикации
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 50137 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto5 августа, 12:15 • 113400 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 123069 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto5 августа, 10:24 • 139330 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией5 августа, 05:35 • 125370 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Харьков
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 70500 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 91467 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 82638 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 85507 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 386293 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гаубица M777
Financial Times
Ми-8
Нью-Йорк Таймс

"Мы не голосовали за ChatGPT": премьер Швеции признался, что консультируется с искусственным интеллектом в своей работе

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что регулярно использует ИИ, такой как ChatGPT, для получения "другого мнения". Это вызвало критику, однако его представитель заверил, что "чувствительная информация не используется".

"Мы не голосовали за ChatGPT": премьер Швеции признался, что консультируется с искусственным интеллектом в своей работе

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подвергся шквалу критики после того, как признал, что регулярно консультируется с инструментами ИИ для получения «другого мнения», исполняя обязанности главы правительства. Об этом пишет The Guardian, информирует УНН.

Подробности

Кристерссон, чья «Умеренная партия» возглавляет правоцентристское коалиционное правительство Швеции, сказал, что использовал такие инструменты, как ChatGPT и французский сервис LeChat. Его коллеги также использовали ИИ в своей повседневной работе, сказал он.

Я сам часто его использую. Если не для чего-то другого - то хотя бы как источник альтернативной точки зрения: а что бы сделали другие? А может, нам стоит поступить прямо противоположно? Такого рода вопросы

- рассказал политик.

Представитель Кристерссона Том Самуэльссон впоследствии заявил, что премьер-министр не прибегает к рискованным практикам в использовании ИИ.

"Конечно, никакой чувствительной информации там не оказывается. Речь идет скорее об общих соображениях", - сказал он.

Напомним

Со 2 августа в Европейском Союзе начали действовать обязательные требования к системам общего искусственного интеллекта (GPAI). Компании теперь обязаны публиковать информацию об обучающих данных, соблюдать авторское право и гарантировать безопасную разработку продуктов.

Турция блокирует Grok, потому что искусственный интеллект Маска "оскорбил" Эрдогана и его мать09.07.25, 13:22 • 1632 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаТехнологии
Ульф Кристерссон
ЧатГПТ
Европейский Союз
Швеция