"Мы не голосовали за ChatGPT": премьер Швеции признался, что консультируется с искусственным интеллектом в своей работе
Киев • УНН
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что регулярно использует ИИ, такой как ChatGPT, для получения "другого мнения". Это вызвало критику, однако его представитель заверил, что "чувствительная информация не используется".
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подвергся шквалу критики после того, как признал, что регулярно консультируется с инструментами ИИ для получения «другого мнения», исполняя обязанности главы правительства. Об этом пишет The Guardian, информирует УНН.
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Кристерссон, чья «Умеренная партия» возглавляет правоцентристское коалиционное правительство Швеции, сказал, что использовал такие инструменты, как ChatGPT и французский сервис LeChat. Его коллеги также использовали ИИ в своей повседневной работе, сказал он.
Я сам часто его использую. Если не для чего-то другого - то хотя бы как источник альтернативной точки зрения: а что бы сделали другие? А может, нам стоит поступить прямо противоположно? Такого рода вопросы
Представитель Кристерссона Том Самуэльссон впоследствии заявил, что премьер-министр не прибегает к рискованным практикам в использовании ИИ.
"Конечно, никакой чувствительной информации там не оказывается. Речь идет скорее об общих соображениях", - сказал он.
Напомним
Со 2 августа в Европейском Союзе начали действовать обязательные требования к системам общего искусственного интеллекта (GPAI). Компании теперь обязаны публиковать информацию об обучающих данных, соблюдать авторское право и гарантировать безопасную разработку продуктов.
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