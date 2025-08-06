"Мы не голосовали за ChatGPT": премьер Швеции признался, что консультируется с искусственным интеллектом в своей работе

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подвергся шквалу критики после того, как признал, что регулярно консультируется с инструментами ИИ для получения «другого мнения», исполняя обязанности главы правительства. Об этом пишет The Guardian, информирует УНН.

Кристерссон, чья «Умеренная партия» возглавляет правоцентристское коалиционное правительство Швеции, сказал, что использовал такие инструменты, как ChatGPT и французский сервис LeChat. Его коллеги также использовали ИИ в своей повседневной работе, сказал он.

Я сам часто его использую. Если не для чего-то другого - то хотя бы как источник альтернативной точки зрения: а что бы сделали другие? А может, нам стоит поступить прямо противоположно? Такого рода вопросы