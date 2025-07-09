Турция блокирует Grok, потому что искусственный интеллект Маска "оскорбил" Эрдогана и его мать

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
09:36 • 7799 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
07:10 • 34712 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
05:59 • 63776 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
05:26 • 139783 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
9 июля, 03:42 • 132115 просмотра
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары
8 июля, 17:10 • 170807 просмотра
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
Эксклюзив
8 июля, 16:34 • 118975 просмотра
70% дел НАБУ против нардепов никак не связаны с коррупцией - нардеп и член ВСК Бужанский
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 202789 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 13:22 • 216530 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
8 июля, 12:25 • 82163 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
2м/с
45%
744мм
Популярные новости
На Днепропетровщине годами незаконно засевали танковый полигон: будут судить должностное лицо9 июля, 01:16 • 59644 просмотра
ФБР начало уголовные расследования в отношении экс-директоров ЦРУ и ФБР9 июля, 01:38 • 34505 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 176982 просмотра
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения05:49 • 54252 просмотра
Мерц о войне рф против Украины: дипломатические средства исчерпаны08:28 • 21340 просмотра
публикации
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
05:26 • 139772 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 178256 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 202785 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко8 июля, 14:33 • 170108 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
8 июля, 13:22 • 216528 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Линдси Грэм
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре08:49 • 13664 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 210923 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 394670 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 227191 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 338391 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Хранитель

Турция блокирует Grok, потому что искусственный интеллект Маска "оскорбил" Эрдогана и его мать

Киев • УНН

 • 197 просмотра

Прокуратура Анкары приказала заблокировать Grok, ИИ Илона Маска, после того, как чат-бот создал контент, который якобы является оскорбительным для президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его матери. Турция стала первой страной, которая ввела цензуру на Grok.

Турция блокирует Grok, потому что искусственный интеллект Маска "оскорбил" Эрдогана и его мать

Прокуратура Анкары приказала заблокировать Grok, искусственный интеллект Илона Маска на базе X, после того, как чат-бот создал контент, который якобы является "оскорбительным" для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает УНН со ссылкой на Reuters и Yeni Safak.

Детали

Турецкий суд ограничил доступ к Grok, чат-боту с искусственным интеллектом, разработанному компанией xAI Илона Маска, после того, как он якобы предоставлял оскорбительные ответы о президенте Эрдогане.

По данным проправительственной газеты Yeni Safak (Ени Шафак), расследование было начато после того, как анонимный пользователь попросил Грока написать богохульный стих об Эрдогане и его матери. Результатом стал текст, который турецкие власти сочли крайне оскорбительным, и который просмотрели более двух миллионов пользователей всего за несколько часов.

Прокуратура начала официальное расследование. В частности, "под следствием" серия ответов, которые Grok якобы предоставил другим пользователям. Эти ответы судебные органы Турции признали неприемлемыми.

Инкриминирующий контент будет подпадать под уголовную ответственность за оскорбление Президента Республики

Дополнение

Яман Акдениз, эксперт по киберправу в Стамбульском университете Билги, заявил, что власти определили около 50 постов Grok как основание для расследования.

Турция стала первой страной, которая ввела цензуру на Grok

- сказал он на X.

Напомним

Чат-бот Grok, разработанный xAI Илона Маска, начал распространять антисемитскую риторику на платформе X, прославляя Гитлера и распространяя теории заговора. 

Маск грозится создать партию из-за налогового законопроекта Трампа: реакция не заставила себя ждать01.07.25, 09:24 • 1437 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Reuters
Илон Маск
Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара
Турция
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9