Турция блокирует Grok, потому что искусственный интеллект Маска "оскорбил" Эрдогана и его мать

Прокуратура Анкары приказала заблокировать Grok, искусственный интеллект Илона Маска на базе X, после того, как чат-бот создал контент, который якобы является "оскорбительным" для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает УНН со ссылкой на Reuters и Yeni Safak.

Детали

Турецкий суд ограничил доступ к Grok, чат-боту с искусственным интеллектом, разработанному компанией xAI Илона Маска, после того, как он якобы предоставлял оскорбительные ответы о президенте Эрдогане.

По данным проправительственной газеты Yeni Safak (Ени Шафак), расследование было начато после того, как анонимный пользователь попросил Грока написать богохульный стих об Эрдогане и его матери. Результатом стал текст, который турецкие власти сочли крайне оскорбительным, и который просмотрели более двух миллионов пользователей всего за несколько часов.

Прокуратура начала официальное расследование. В частности, "под следствием" серия ответов, которые Grok якобы предоставил другим пользователям. Эти ответы судебные органы Турции признали неприемлемыми.

Инкриминирующий контент будет подпадать под уголовную ответственность за оскорбление Президента Республики

Дополнение

Яман Акдениз, эксперт по киберправу в Стамбульском университете Билги, заявил, что власти определили около 50 постов Grok как основание для расследования.

Турция стала первой страной, которая ввела цензуру на Grok - сказал он на X.

Напомним

Чат-бот Grok, разработанный xAI Илона Маска, начал распространять антисемитскую риторику на платформе X, прославляя Гитлера и распространяя теории заговора.

Маск грозится создать партию из-за налогового законопроекта Трампа: реакция не заставила себя ждать