Маск грозится создать партию из-за налогового законопроекта Трампа: реакция не заставила себя ждать

Американский миллиардер Илон Маск, возглавивший Департамент эффективности правительства США, угрожает создать собственную политическую партию в случае, если будет принят законопроект Республиканской партии о налогах и расходах. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Как отметил Маск, если данный законопроект будет принят, начнется формирование новой "Американской партии", а сам Маск будет поддерживать претендентов на праймериз против почти каждого представителя Республиканской партии в Конгрессе США.

Нашей стране нужна альтернатива системе демократов и республиканцев, чтобы люди действительно имели голос – заявил Маск в соцсети "Х".

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп не замедлил с ответом и опубликовал пост в соцсети Truth Social. Он намекнул Маску на "возвращение в ЮАР" из-за критики законопроекта.

Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории. Без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна спасла бы целое состояние. Возможно, нам стоило бы попросить DOGE хорошо и внимательно на это посмотреть? – написал Трамп.

Напомним

Сенат США поддержал законопроект Дональда Трампа по сокращению налогов и расходов на 4,5 трлн долларов. Илон Маск назвал этот закон сумасшедшим и разрушительным для Штатов.

В ответ Дональд Трамп назвал Илона Маска "отличным парнем" и "расстроенным", поскольку тот "не получал того, чего хотел".