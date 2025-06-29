Трамп назвав Маска "чудовим хлопцем", проте ця заява пролунала до нової критики Ілона податкового закону

Президент США Дональд Трамп назвав мільярдера Ілона Маска "чудовим хлопцем". Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, яке було записане в п'ятницю перед публікацією останніх постів мільярдера з критикою податкового закону, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Трампа запитали про Маска в інтерв'ю, яке було записане в п'ятницю перед публікацією останніх постів мільярдера.

Я не дуже багато з ним розмовляв, але я думаю, що Ілон чудовий хлопець, і я знаю, що у нього завжди все буде добре – сказав Трамп у програмі Fox News, яка вийшла в ефір у неділю.

Але він трохи засмутився, і ви знаєте, що це було недоречно - зазначив Трамп.

На уточнююче запитання, чому Маск засмутився, Трамп відповів: "Він просто не отримував того, чого хотів".

Доповнення

Сенат США підтримав законопроєкт Дональда Трампа щодо скорочення податків й видатків на 4,5 трлн дол. в основному процедурному голосуванні. Мільярдер Ілон Маск назвав законопроєкт божевільним та руйнівним.

Контекст

Раніше Ілон Маск вже критикував податковий законопроєкт Трампа назвавши його огидною гидотою. Після чого між Маском та Трампом у соцмережах виникла суперечка.

Дональд Трамп заявив про розчарування Ілоном Маском після критики ним податкового законопроєкту. Маск відповів, що документ йому не показували та закликав прибрати зайві пункти.

Також він заявляв, що мільярдер Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.

Окрім того, Маск звинуватив Трампа у фігуруванні в "файлах Епштейна", заявивши, що це є причиною їх неоприлюднення. Раніше було розсекречено частину документів у справі Епштейна.

Ілон Маск дорікнув Трампу, що без його підтримки він програв би вибори. За даними комісії, Маск витратив понад 290 мільйонів доларів на вибори 2024 року.

Згодом Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після розмови між їхніми помічниками.