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Трамп назвал Маска "отличным парнем", но это заявление прозвучало до новой критики Илона налогового закона

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Дональд Трамп в интервью Fox News назвал миллиардера Илона Маска "отличным парнем" и "расстроенным", так как тот "не получал того, чего хотел". Это интервью было записано до публикации последних критических постов Маска относительно налогового законопроекта.

Трамп назвал Маска "отличным парнем", но это заявление прозвучало до новой критики Илона налогового закона

Президент США Дональд Трамп назвал миллиардера Илона Маска "отличным парнем". Об этом он заявил в интервью Fox News, которое было записано в пятницу перед публикацией последних постов миллиардера с критикой налогового закона, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Трампа спросили о Маске в интервью, которое было записано в пятницу перед публикацией последних постов миллиардера.

Я не очень много с ним разговаривал, но я думаю, что Илон отличный парень, и я знаю, что у него всегда всё будет хорошо.

– сказал Трамп в программе Fox News, которая вышла в эфир в воскресенье.

Но он немного расстроился, и вы знаете, что это было неуместно.

- отметил Трамп.

На уточняющий вопрос, почему Маск расстроился, Трамп ответил: "Он просто не получал того, чего хотел".

Дополнение

Сенат США поддержал законопроект Дональда Трампа по сокращению налогов и расходов на 4,5 трлн долл. в основном процедурном голосовании. Миллиардер Илон Маск назвал  законопроект  безумным и разрушительным. 

Контекст

Ранее Илон Маск уже критиковал налоговый законопроект Трампа, назвав его отвратительной мерзостью. После чего между Маском и Трампом в соцсетях возник спор.

Дональд Трамп заявил о разочаровании Илоном Маском после критики им налогового законопроекта. Маск ответил, что документ ему не показывали и призвал убрать лишние пункты.

Также он заявлял, что миллиардер Маск сошёл с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Маск заявил, что Трамп лжёт, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.

Кроме того, Маск обвинил Трампа в фигурировании в "файлах Эпштейна", заявив, что это является причиной их невыдачи. Ранее была рассекречена часть документов по делу Эпштейна.

Илон Маск упрекнул Трампа, что без его поддержки он проиграл бы выборы. По данным комиссии, Маск потратил более 290 миллионов долларов на выборы 2024 года.

Позднее Трамп и Маск приостановили публичную вражду после разговора между их помощниками.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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