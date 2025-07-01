Маск погрожує створити партію через податковий законопроект Трампа: реакція не забарилась

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолив Департамент ефективності уряду США, погрожує створити власну політичну партію у випадку, якщо буде прийнято законопроект Республіканської партії про податки і витрати. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Як зазначив Маск, якщо даний законопроект буде прийнято, розпочнеться формування нової "Американської партії", а сам Маск буде підтримувати претендентів на праймеріз проти майже кожного представника Республіканської партії в Конгресі США.

Президент CША Дональд Трамп не забарився з відповіддю і опублікував пост у соцмережі Truth Social. Він натякнув Маску на "повернення до ПАР" через критику законопроєкту.

Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії. Без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закрити магазин і повернутися додому в Південну Африку. Більше ніяких запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, і наша країна врятувала б цілий статок. Можливо, нам варто було б попросити DOGE добре і уважно на це подивитися?