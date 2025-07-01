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Маск погрожує створити партію через податковий законопроект Трампа: реакція не забарилась

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Американський мільярдер Ілон Маск погрожує створити власну політичну партію, якщо буде прийнято законопроект Республіканської партії про податки і витрати. Президент США Дональд Трамп у відповідь натякнув Маску на "повернення до ПАР" через критику законопроєкту.

Маск погрожує створити партію через податковий законопроект Трампа: реакція не забарилась

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолив Департамент ефективності уряду США, погрожує створити власну політичну партію у випадку, якщо буде прийнято законопроект Республіканської партії про податки і витрати. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Маск, якщо даний законопроект буде прийнято, розпочнеться формування нової "Американської партії", а сам Маск буде підтримувати претендентів на праймеріз проти майже кожного представника Республіканської партії в Конгресі США.

Нашій країні потрібна альтернатива системі демократів і республіканців, щоб люди справді мали голос 

– заявив Маск у соцмережі "Х".

Реакція Трампа

Президент CША Дональд Трамп не забарився з відповіддю і опублікував пост у соцмережі Truth Social. Він натякнув Маску на "повернення до ПАР" через критику законопроєкту.

Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії. Без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закрити магазин і повернутися додому в Південну Африку. Більше ніяких запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, і наша країна врятувала б цілий статок. Можливо, нам варто було б попросити DOGE добре і уважно на це подивитися?

– написав Трамп.

Нагадаємо

Сенат США підтримав законопроєкт Дональда Трампа щодо скорочення податків й видатків на 4,5 трлн доларів. Ілон Маск назвав цей закон божевільним і руйнівним для Штатів.

У відповідь Дональд Трамп назвав Ілона Маска "чудовим хлопцем" та "засмученим", оскільки той "не отримував того, чого хотів".

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Truth Social
Нью-Йорк таймс
Сенат США
Республіканська партія США
Конгрес США
Дональд Трамп
Ілон Маск
Південно-Африканська Республіка
Сполучені Штати Америки
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