Туреччина блокує Grok, бо штучний інтелект Маска "образив" Ердогана та його матір

Прокуратура Анкари наказала заблокувати Grok, штучний інтелект Ілона Маска на базі X, після того, як чат-бот створив контент, який начебто є "образливим" для президента Реджепа Таїпа Ердогана, передає УНН із посиланням на Reuters та Yeni Safak.

Деталі

Турецький суд обмежив доступ до Grok, чат-бота зі штучним інтелектом, розробленого компанією xAI Ілона Маска, після того, як він нібито надавав образливі відповіді про президента Ердогана.

За даними проурядової газети Yeni Safak (Єні Шафак), розслідування було розпочато після того, як анонімний користувач попросив Грока написати блюзнірський вірш про Ердогана та його матір. Результатом став текст, який турецька влада вважала вкрай образливим, і який переглянули понад два мільйони користувачів лише за кілька годин.

Прокуратура розпочала офіційне розслідування. Зокрема "під слідством" серія відповідей, які Grok нібито надав іншим користувачам. Ці відповіді судові органи Туреччини визнали неприйнятними.

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Доповнення

Яман Акденіз, експерт з кіберправа в Стамбульському університеті Більгі, заявив, що влада визначила близько 50 постів Grok як підставу для розслідування.

Туреччина стала першою країною, яка запровадила цензуру на Grok - сказав він на X.

Нагадаємо

Чат-бот Grok, розроблений xAI Ілона Маска, почав поширювати антисемітську риторику на платформі X, прославляючи Гітлера та поширюючи теорії змови.

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