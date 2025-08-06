"Ми не голосували за ChatGPT": прем'єр Швеції зізнався, що консультується зі штучним інтелектом у своїй роботі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон визнав, що регулярно використовує ШІ, як-от ChatGPT, для отримання "іншої думки". Це викликало критику, проте його речник запевнив, що "чутлива інформація не використовується".
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон потрапив під шквал критики після того, як визнав, що регулярно консультується з інструментами ШІ для отримання "іншої думки", виконуючи обов'язки глави уряду. Про це пише The Guardian, інформує УНН.
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Крістерссон, чия "Поміркована партія" очолює правоцентристський коаліційний уряд Швеції, сказав, що використовував такі інструменти, як ChatGPT та французький сервіс LeChat. Його колеги також використовували ШІ у своїй повсякденній роботі, сказав він.
Я сам часто його використовую. Якщо не для чогось іншого - то хоча б як джерело альтернативної точки зору: а що б зробили інші? А може, нам варто вчинити прямо протилежно? Такого роду запитання
Речник Крістерссона Том Самуельссон згодом заявив, що прем’єр-міністр не вдається до ризикованих практик у користуванні ШІ.
"Звісно, жодної чутливої інформації там не опиняється. Йдеться радше про загальні міркування", - сказав він.
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