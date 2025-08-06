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"Ми не голосували за ChatGPT": прем'єр Швеції зізнався, що консультується зі штучним інтелектом у своїй роботі

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон визнав, що регулярно використовує ШІ, як-от ChatGPT, для отримання "іншої думки". Це викликало критику, проте його речник запевнив, що "чутлива інформація не використовується".

"Ми не голосували за ChatGPT": прем'єр Швеції зізнався, що консультується зі штучним інтелектом у своїй роботі

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон потрапив під шквал критики після того, як визнав, що регулярно консультується з інструментами ШІ для отримання "іншої думки", виконуючи обов'язки глави уряду. Про це пише The Guardian, інформує УНН.

Деталі

Крістерссон, чия "Поміркована партія" очолює правоцентристський коаліційний уряд Швеції, сказав, що використовував такі інструменти, як ChatGPT та французький сервіс LeChat. Його колеги також використовували ШІ у своїй повсякденній роботі, сказав він.

Я сам часто його використовую. Якщо не для чогось іншого - то хоча б як джерело альтернативної точки зору: а що б зробили інші? А може, нам варто вчинити прямо протилежно? Такого роду запитання

- розповів політик.

Речник Крістерссона Том Самуельссон згодом заявив, що прем’єр-міністр не вдається до ризикованих практик у користуванні ШІ.

"Звісно, жодної чутливої інформації там не опиняється. Йдеться радше про загальні міркування", - сказав він.

Нагадаємо

З 2 серпня в Європейському Союзі почали діяти обовʼязкові вимоги до систем загального штучного інтелекту (GPAI). Компанії тепер зобовʼязані публікувати інформацію про навчальні дані, дотримуватись авторського права та гарантувати безпечну розробку продуктів.

Туреччина блокує Grok, бо штучний інтелект Маска "образив" Ердогана та його матір09.07.25, 13:22 • 1636 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаТехнології
Ульф Крістерссон
ChatGPT
Європейський Союз
Швеція