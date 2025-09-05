Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер

$41.370.01
48.200.03
ukenru
06:13 • 2772 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 19106 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 39100 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 32840 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 35948 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 38302 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 29482 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 24254 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 52803 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 42342 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 295182 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 288682 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 280614 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 43910 просмотра
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo02:33 • 8500 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto06:13 • 2772 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 15187 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 42088 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 31155 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 52803 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Белый дом
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 16942 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 42088 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 17838 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 23359 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 25243 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Шахед-136
Фейковые новости
Ми-8
Google Play

Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Миллиардер Илон Маск получил приглашение на саммит технологических лидеров в Белом доме, но не планирует его посещать. Его представитель будет присутствовать на мероприятии, где ожидаются другие известные техгиганты.

Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер

Миллиардер и бывший главный советник Белого дома Илон Маск заявил, что его пригласили на саммит лидеров технологий в недавно отремонтированном Розовом саду Белого дома. Впрочем, Маск не намерен посетить это мероприятие, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Меня пригласили, но, к сожалению, не смогу присутствовать. Мой представитель будет там

- сказал Маск в четверг, отвечая пользователю X, который спросил, почему не пригласили лидера xAI, SpaceX и Tesla.

По словам чиновника Белого дома, в список гостей мероприятия в четверг входят генеральный директор Meta Марк Цукерберг, генеральный директор Apple Тим Кук, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, генеральный директор Google Сундар Пичаи и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

В последнее время отношения между Маском и Белым домом ухудшились. Когда-то миллиардера называли "первым приятелем" и он почти постоянно находился рядом с президентом Дональдом Трампом, но этим летом Маск имел неприятные конфликты с президентом после того, как покинул свою должность в Департаменте эффективности правительства.

Маск даже пообещал поддержать соперников-республиканцев на праймериз, которые проголосовали за законопроект Трампа о финансировании, и заявил, что создаст новую политическую партию, хотя, похоже, никаких сдвигов в этом направлении не было.

В последние дни публичные комментарии Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, похоже, свидетельствуют о том, что Маска снова примут в ряды партии. В разговоре с корреспондентом CNN Скоттом Дженнингсом в его подкасте на этой неделе Трамп сказал, что Маск - "человек здравого смысла", "хороший человек", хотя он "неправильно вышел из партии".

У него 80% супергения, а потом 20% - некоторые проблемы. Когда он разберется с этими 20%, он будет великолепен. Он мне нравился… Он мне нравится сейчас 

- сказал Трамп.

Маск отреагировал на статью WSJ о его планах приостановить создание политической партии20.08.25, 12:54 • 3860 просмотров

В интервью в прошлом месяце ультраправому изданию Gateway Pundit Джей Ди Вэнс назвал отношения Маска с Белым домом Трампа "сложными". Но он сказал, что ожидает и надеется, что Маск поддержит Республиканскую партию до промежуточных выборов в ноябре следующего года.

Мой аргумент Илону таков: ты не будешь левым, даже если бы хотел - а он этого не хочет - они тебя не поддержат. Этот корабль отплыл. Поэтому я действительно считаю, что это ошибка с его стороны - пытаться оторваться от президента

 - сказал Вэнс.

Маск отказался от нападок на администрацию в X и, в некоторых случаях, похоже, полностью поддерживает Белый дом. В прошлом месяце он ответил эмодзи огня и эмодзи смеха на публикацию советника Белого дома по коммуникациям Марго Мартин, которая подписала фотографию: "Президент Трамп показывает президенту Зеленскому и президенту Макрону свою шляпу "Еще 4 года"".

Приглашение в Белый дом также может быть уроком истории: Маска, как известно, не пригласили на саммит Белого дома по электромобилям в 2021 году при администрации президента Джо Байдена. Частично причиной, вероятно, было то, что Tesla не является профсоюзным автопроизводителем. Маск открыто заявил о том, насколько он продолжает быть расстроен из-за этого пренебрежения.

В четверг он переопубликовал интервью 2023 года, в котором сказал, что Байден "добавил оскорбления к ране" и навредил компании, заявив на мероприятии, что General Motors "возглавляет революцию электромобилей", тогда как Tesla производит гораздо больше электромобилей.

Маск переопубликовал видео 2023 года с комментарием: "Я стараюсь не начинать ссоры, но я их заканчиваю".

Дополнение

Стартап Илона Маска xAI подал иск в суд США против Apple и OpenAI. Обвинения касаются незаконного сговора для препятствования конкуренции в сфере искусственного интеллекта.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости МираТехнологии
Электроэнергия
General Motors
Тим Кук
Сундар Пичаи
Сэм Альтман
Тесла, Инк.
Марк Цукерберг
Джей Ди Вэнс
Билл Гейтс
OpenAI
SpaceX
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Илон Маск
Джо Байден
Майкрософт
Apple Inc.
Google