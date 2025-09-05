Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер

Миллиардер и бывший главный советник Белого дома Илон Маск заявил, что его пригласили на саммит лидеров технологий в недавно отремонтированном Розовом саду Белого дома. Впрочем, Маск не намерен посетить это мероприятие, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Меня пригласили, но, к сожалению, не смогу присутствовать. Мой представитель будет там - сказал Маск в четверг, отвечая пользователю X, который спросил, почему не пригласили лидера xAI, SpaceX и Tesla.

По словам чиновника Белого дома, в список гостей мероприятия в четверг входят генеральный директор Meta Марк Цукерберг, генеральный директор Apple Тим Кук, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, генеральный директор Google Сундар Пичаи и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

В последнее время отношения между Маском и Белым домом ухудшились. Когда-то миллиардера называли "первым приятелем" и он почти постоянно находился рядом с президентом Дональдом Трампом, но этим летом Маск имел неприятные конфликты с президентом после того, как покинул свою должность в Департаменте эффективности правительства.

Маск даже пообещал поддержать соперников-республиканцев на праймериз, которые проголосовали за законопроект Трампа о финансировании, и заявил, что создаст новую политическую партию, хотя, похоже, никаких сдвигов в этом направлении не было.

В последние дни публичные комментарии Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, похоже, свидетельствуют о том, что Маска снова примут в ряды партии. В разговоре с корреспондентом CNN Скоттом Дженнингсом в его подкасте на этой неделе Трамп сказал, что Маск - "человек здравого смысла", "хороший человек", хотя он "неправильно вышел из партии".

У него 80% супергения, а потом 20% - некоторые проблемы. Когда он разберется с этими 20%, он будет великолепен. Он мне нравился… Он мне нравится сейчас - сказал Трамп.

Маск отреагировал на статью WSJ о его планах приостановить создание политической партии

В интервью в прошлом месяце ультраправому изданию Gateway Pundit Джей Ди Вэнс назвал отношения Маска с Белым домом Трампа "сложными". Но он сказал, что ожидает и надеется, что Маск поддержит Республиканскую партию до промежуточных выборов в ноябре следующего года.

Мой аргумент Илону таков: ты не будешь левым, даже если бы хотел - а он этого не хочет - они тебя не поддержат. Этот корабль отплыл. Поэтому я действительно считаю, что это ошибка с его стороны - пытаться оторваться от президента - сказал Вэнс.

Маск отказался от нападок на администрацию в X и, в некоторых случаях, похоже, полностью поддерживает Белый дом. В прошлом месяце он ответил эмодзи огня и эмодзи смеха на публикацию советника Белого дома по коммуникациям Марго Мартин, которая подписала фотографию: "Президент Трамп показывает президенту Зеленскому и президенту Макрону свою шляпу "Еще 4 года"".

Приглашение в Белый дом также может быть уроком истории: Маска, как известно, не пригласили на саммит Белого дома по электромобилям в 2021 году при администрации президента Джо Байдена. Частично причиной, вероятно, было то, что Tesla не является профсоюзным автопроизводителем. Маск открыто заявил о том, насколько он продолжает быть расстроен из-за этого пренебрежения.

В четверг он переопубликовал интервью 2023 года, в котором сказал, что Байден "добавил оскорбления к ране" и навредил компании, заявив на мероприятии, что General Motors "возглавляет революцию электромобилей", тогда как Tesla производит гораздо больше электромобилей.

Маск переопубликовал видео 2023 года с комментарием: "Я стараюсь не начинать ссоры, но я их заканчиваю".

Дополнение

Стартап Илона Маска xAI подал иск в суд США против Apple и OpenAI. Обвинения касаются незаконного сговора для препятствования конкуренции в сфере искусственного интеллекта.