Маск закликав до зміни британського уряду на масштабному мітингу в Лондоні

Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 30305 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 65732 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 67233 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 56463 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 67317 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 38529 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 66514 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 63597 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38696 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 37764 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
У Польщі пошкодили дах та зрізали хрест з купола Української Греко-Католицької церкви
Україна планує створити Kill Zone з лініями дронів до 30 км на фронті - Шмигаль
Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg
"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України
Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежу
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Андрій Єрмак
Марк Рютте
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Європа
Державний кордон України
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Bild
E-6 Mercury
Детонатор

Маск закликав до зміни британського уряду на масштабному мітингу в Лондоні

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Ілон Маск звернувся до учасників мітингу в Лондоні, організованого ультраправим активістом, закликавши до зміни британського уряду. Він також висловився проти "вірусу неспання" та розкритикував британську політику.

Маск закликав до зміни британського уряду на масштабному мітингу в Лондоні

Підприємець Ілон Маск закликав до "розпуску парламенту" та "зміни уряду" у Великій Британії, звертаючись до натовпу учасників мітингу "за об’єднання королівства" в Лондоні, організованого ультраправим активістом Стівеном Якслі-Ленноном, відомим як Томмі Робінсон.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Маск, власник соцмережі X, який зв’язався з Робінсоном через відеозв’язок і поспілкувався з ним, поки тисячі людей спостерігали та слухали, також висловився проти "вірусу неспання" та сказав натовпу, що "насильство наближається" і що "ви або боретеся, або помрете".

Я справді думаю, що у Великій Британії має відбутися зміна уряду. Ви не можете – у нас немає ще чотирьох років, або коли б не були наступні вибори, це занадто довго. Щось потрібно зробити. Повинен бути розпуск парламенту та проведення нового голосування

- заявив Маск.

Це не перший випадок, коли Маск втручається в британську політику. Він розпочав словесну війну з урядом Великої Британії щодо підготовлювань банд, а також розкритикував Закон про безпеку 2023 року в Інтернеті, назвавши це законодавство загрозою свободі слова.

Я звертаюся до британського здорового глузду, який полягає в тому, щоб уважно озирнутися навколо і сказати: Якщо це продовжуватиметься, у якому світі ви будете жити? Це послання до розумного центру, людей, які зазвичай не втручаються в політику, які просто хочуть жити своїм життям. Вони тихі, вони просто займаються своїми справами

- заявив Маск.

Ілон Маск припустився помилки в DOGE, зосередившись на звільненнях - міністр торгівлі США13.09.25, 08:17 • 5652 перегляди

Маск також заявив натовпу: "Ліві – це партія вбивства", маючи на увазі смерть Чарлі Кірка.

Ліві – це партія вбивства цього тижня, коли нашого друга Чарлі Кірка холоднокровно вбили, а люди зліва відкрито святкують це. Ліві – це партія вбивства, і вони святкують вбивство. Я маю на увазі, дозвольте це на хвилинку усвідомити, ось з ким ми тут маємо справу

- заявив Маск.

Він також розкритикував те, що він назвав вірусом пробудженого розуму, і сказав, що рішення про просування по службі повинні прийматися на основі заслуг, а не "дискримінації за ознакою статі, релігії, будь-якої раси чи чогось іншого".

За оцінками, понад 110 000 людей взяли участь у вуличному мітингу ультраправих, який вважається одним з найбільших націоналістичних заходів за останні десятиліття. Учасникам маршу протистояло близько п’яти тисяч антирасистських контрпротестувальників.Окрім Маска, на захід були запрошені такі відомі особистості, як Кеті Гопкінс та французький ультраправий політик Ерік Земмур.

Доповнення

Понад 100 000 людей приєдналися до маршу в центрі Лондона, організованого ультраправим активістом Томмі Робінсоном, а також відбувся контрпротест активістів проти расизму.

Павло Зінченко

