Маск закликав до зміни британського уряду на масштабному мітингу в Лондоні

Підприємець Ілон Маск закликав до "розпуску парламенту" та "зміни уряду" у Великій Британії, звертаючись до натовпу учасників мітингу "за об’єднання королівства" в Лондоні, організованого ультраправим активістом Стівеном Якслі-Ленноном, відомим як Томмі Робінсон.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Маск, власник соцмережі X, який зв’язався з Робінсоном через відеозв’язок і поспілкувався з ним, поки тисячі людей спостерігали та слухали, також висловився проти "вірусу неспання" та сказав натовпу, що "насильство наближається" і що "ви або боретеся, або помрете".

Я справді думаю, що у Великій Британії має відбутися зміна уряду. Ви не можете – у нас немає ще чотирьох років, або коли б не були наступні вибори, це занадто довго. Щось потрібно зробити. Повинен бути розпуск парламенту та проведення нового голосування - заявив Маск.

Це не перший випадок, коли Маск втручається в британську політику. Він розпочав словесну війну з урядом Великої Британії щодо підготовлювань банд, а також розкритикував Закон про безпеку 2023 року в Інтернеті, назвавши це законодавство загрозою свободі слова.

Я звертаюся до британського здорового глузду, який полягає в тому, щоб уважно озирнутися навколо і сказати: Якщо це продовжуватиметься, у якому світі ви будете жити? Це послання до розумного центру, людей, які зазвичай не втручаються в політику, які просто хочуть жити своїм життям. Вони тихі, вони просто займаються своїми справами - заявив Маск.

Маск також заявив натовпу: "Ліві – це партія вбивства", маючи на увазі смерть Чарлі Кірка.

Ліві – це партія вбивства цього тижня, коли нашого друга Чарлі Кірка холоднокровно вбили, а люди зліва відкрито святкують це. Ліві – це партія вбивства, і вони святкують вбивство. Я маю на увазі, дозвольте це на хвилинку усвідомити, ось з ким ми тут маємо справу - заявив Маск.

Він також розкритикував те, що він назвав вірусом пробудженого розуму, і сказав, що рішення про просування по службі повинні прийматися на основі заслуг, а не "дискримінації за ознакою статі, релігії, будь-якої раси чи чогось іншого".

За оцінками, понад 110 000 людей взяли участь у вуличному мітингу ультраправих, який вважається одним з найбільших націоналістичних заходів за останні десятиліття. Учасникам маршу протистояло близько п’яти тисяч антирасистських контрпротестувальників.Окрім Маска, на захід були запрошені такі відомі особистості, як Кеті Гопкінс та французький ультраправий політик Ерік Земмур.

Доповнення

