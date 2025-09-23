$41.380.13
Батька Ілона Маска звинуватили у сексуальному насильстві над дітьми - NYT

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Батька Ілона Маска, Еррола Маска, звинуватили у сексуальному насильстві над п’ятьма дітьми та пасинками, що тривало десятиліттями. Родичі неодноразово зверталися до мільярдера за допомогою, але він не брав прямої участі у поліцейських розслідуваннях.

Батька Ілона Маска звинуватили у сексуальному насильстві над дітьми - NYT

Батька Ілона Маска, Еррола Маска, звинуватили у сексуальному насильстві над п’ятьма його дітьми та пасинками. Згідно з розслідуванням газети New York Times, родичі неодноразово зверталися до мільярдера за допомогою, а деякі інциденти тривали десятиліттями і включають випадки як у Південній Африці, так і в Каліфорнії. Про це йдеться в матеріалі NYT, пише УНН.

Деталі

Технологічний мільярдер Ілон Маск щодня публікує деталі свого життя у соцмережах, співпрацює з біографами та часто виступає на публічних заходах. Проте його давнє відчуження від батька, Еррола Маска, залишається однією з найменш публічних сторінок життя мільярдера.

Розслідування New York Times встановило, що одним із ключових факторів розриву стосунків Ілона та Еррола стали звинувачення на адресу останнього у сексуальному насильстві над дітьми. 

Ілон Маск виділить 1 млн доларів на мурали із портретами вбитої в США українки Ірини Заруцької10.09.25, 19:16 • 11722 перегляди

Звинувачення стосуються п’яти дітей Еррола та його падчериць. Найдавніше з них датоване 1993 роком, коли падчерці було 4 роки. Вона повідомила родичам про недопустимі дії з боку батька. Десять років по тому вона зауважила, що він нюхає її брудну спідню білизну. Крім того, звинувачення охоплюють насильство над двома його доньками та пасинком. У 2023 році соціальний працівник та члени родини намагалися втрутитися після того, як 5-річний син повідомив про небажані дії батька.

Нам дуже потрібна ваша порада, допомога та керівництво в цих питаннях, бо ми щодня бачимо, як ці діти страждають

- написав родич у листі, з яким ознайомлена газета New York Times.

Невідомо, чи прочитав Ілон Маск лист. Його асистент надіслав повідомлення члену родини після звернення, а мільярдер надавав фінансову підтримку родичам та братам і сестрам від третього шлюбу свого батька. Він також намагався відселити їх від Еррола Маска в Каліфорнії. Прямої участі у поліцейських розслідуваннях у Південній Африці Ілон не брав.

Маск закликав до зміни британського уряду на масштабному мітингу в Лондоні14.09.25, 10:52 • 13173 перегляди

Еррол Маск, який має щонайменше дев’ятьох дітей та пасинків, заявив New York Times, що "повідомлення є неправдивими та надзвичайно нісенітними". Він додав, що звинувачення були вигадані членами родини, які "підштовхували дітей говорити неправдиві речі" і намагалися отримати гроші від Ілона Маска.

Ілон Маск та його адвокат не відповіли на запити про коментарі. У 2017 році мільярдер говорив журналу Rolling Stone, що його батько зробив "майже все зло, яке тільки можна уявити". У біографії 2023 року Ілон зазначив, що не спілкується з батьком.

Ілон Маск витратив мільярд на покупку акцій Tesla: ринок одразу відреагував злетом - FT15.09.25, 14:33 • 3309 переглядiв

Колишня падчерка Еррола, якій зараз 37 років, вперше публічно розповіла про ситуацію.

Мої діти в безпеці та під наглядом. Ілон завжди був поруч

- заявила вона.

Еррол Маск мав три шлюби. Перший – з Мей Голдеман, у них народилися Ілон, Тоска та Кімбал. Після розлучення та другого шлюбу він одружився втретє з Хайде-Марі Безуйденхаут, яка мала трьох дітей від першого чоловіка. За даними родини, пані Безуйденхаут мала проблеми з психічним здоров’ям.

1993 року 4-річна падчерка від першого шлюбу Безуйденхаут повідомила про насильство. Пізніше поліція Південної Африки розпочала розслідування. Згодом звинувачення були відкликані в межах розлучення, а Еррол Маск отримав опіку над донькою.

Пізніше, у 2002 році, родина переїхала до Лос-Анджелеса, де Ілон Маск купив їм будинок у Малібу. Водночас ситуація загострилася, коли падчерка, якій тоді було 14 років, помітила, як батько нюхає її брудну білизну. Родина звернулася до поліції та служби захисту дітей. Проти Еррола Маска був виданий заборонний наказ.

Колишня падчерка відзначила, що Ілон Маск щотижня брав її та її братів і сестер на екскурсії.

Після інцидентів Ілон перевіз батька на човні в Лос-Анджелесі, а потім назад до Південної Африки. Еррол Маск заявив, що залишив США за власним бажанням.

У 2011 році сестра пані Безуйденхаут звернулася до Ілона Маска за допомогою. Маск оплатив реабілітацію колишньої падчерки, яка пізніше пройшла курс лікування та на деякий час стала бездомною.

Ілон Маск подає до суду на Apple та OpenAI: справа на мільярди доларів26.08.25, 14:03 • 3292 перегляди

Приблизно у 2023 році Ілон Маск почав щомісяця платити 30 000 рандів, що становить близько 1700 доларів, на утримання своєї колишньої зведеної сестри, повідомили члени родини.

Того року він також зробив рідкісний коментар про Еррола Маска в соціальних мережах. У відповідь на допис про його фінансове становище Ілон Маск сказав, що однією з умов, яку вони з Кімбало Маск поставили для підтримки свого батька, було те, що Еррол Маск не вдаватиметься поганої поведінки.

Маск призупиняє створення власної політичної партії та ставить на Венса - WSJ20.08.25, 11:43 • 3173 перегляди

Степан Гафтко

