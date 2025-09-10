Ілон Маск виділить 1 млн доларів на мурали із портретами вбитої в США українки Ірини Заруцької

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що виділить 1 мільйон доларів на створення великих настінних зображень убитої у США українки Ірини Заруцької. Створити мурали запропонував гендиректор американської технологічної компанії Intercom Еоган Маккейб в соцмережі Х, передає УНН.

Я пропоную 500 тис. доларів у вигляді грантів по 10 тис. доларів на створення муралів із зображенням Ірини Заруцької у відомих містах США - написав Маккейб.

На це повідомлення відповів Ілон Маск, написавши: "Я внесу 1 млн доларів".

Нагадаємо

Ірина Заруцька, 23-річна українська біженка, була поранена ножем під час поїздки на легкорейковому транспорті у серпні. Відеозапис подій перед нападом було оприлюднено в п’ятницю.

Декарлос Браун-молодший, 34 роки, був заарештований та звинувачений у вбивстві першого ступеня у справі Заруцької. Його доставили до лікарні через поранення руки, а потім перевели до окружної в’язниці округу Мекленбург.

Напад стався на лінії Lynx Blue Line поблизу району Camden Road у південній частині Шарлотти, приблизно о 22:00 за місцевим часом 22 серпня.

На відео видно, як підозрюваний неспокійно поводиться та корчить обличчя, сидячи позаду Заруцької. Через кілька хвилин він встає над нею й нібито б’є її ножем у шию ззаду.

Департамент поліції міста Шарлотт-Мекленбург повідомив, що дівчина загинула на місці

Публікація відео викликала нову хвилю занепокоєння щодо безпеки на громадському транспорті Шарлотти.

Трамп засудив убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка втекла від війни у Сполучені Штати.

Трамп записав відеозвернення, присвячене вбивству 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У ньому він розкритикував політику демократів, яку назвав причиною зростання рівня злочинності.

ФБР розслідує вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької у Шарлотті. Директор ФБР Кеш Патель повідомив про розслідування жорстокої смерті від ножових поранень.

Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення Декарлосу Брауну, обвинуваченому у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Прокурори вимагатимуть смертної кари.

Трамп заявив, що "тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, повинна бути піддана швидкому судовому розгляду і засуджена лише до смертної кари".