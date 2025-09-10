$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 4270 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 14235 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 14878 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 18613 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 21333 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 49502 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 70679 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 56933 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 33420 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 37652 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Ілон Маск виділить 1 млн доларів на мурали із портретами вбитої в США українки Ірини Заруцької

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Ілон Маск виділяє 1 мільйон доларів на створення муралів із зображенням убитої українки Ірини Заруцької. Ця ініціатива походить від гендиректора Intercom Еогана Маккейба, який запропонував гранти на мурали.

Ілон Маск виділить 1 млн доларів на мурали із портретами вбитої в США українки Ірини Заруцької

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що виділить 1 мільйон доларів на створення великих настінних зображень убитої у США українки Ірини Заруцької. Створити мурали запропонував гендиректор американської технологічної компанії Intercom Еоган Маккейб в соцмережі Х, передає УНН.

Я пропоную 500 тис. доларів у вигляді грантів по 10 тис. доларів на створення муралів із зображенням Ірини Заруцької у відомих містах США 

- написав Маккейб.

На це повідомлення відповів Ілон Маск, написавши: "Я внесу 1 млн доларів".

Нагадаємо

Ірина Заруцька, 23-річна українська біженка, була поранена ножем під час поїздки на легкорейковому транспорті у серпні. Відеозапис подій перед нападом було оприлюднено в п’ятницю.

Декарлос Браун-молодший, 34 роки, був заарештований та звинувачений у вбивстві першого ступеня у справі Заруцької. Його доставили до лікарні через поранення руки, а потім перевели до окружної в’язниці округу Мекленбург.

Напад стався на лінії Lynx Blue Line поблизу району Camden Road у південній частині Шарлотти, приблизно о 22:00 за місцевим часом 22 серпня.

На відео видно, як підозрюваний неспокійно поводиться та корчить обличчя, сидячи позаду Заруцької. Через кілька хвилин він встає над нею й нібито б’є її ножем у шию ззаду.

Департамент поліції міста Шарлотт-Мекленбург повідомив, що дівчина загинула на місці

Публікація відео викликала нову хвилю занепокоєння щодо безпеки на громадському транспорті Шарлотти.

Трамп засудив убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка втекла від війни у Сполучені Штати.

Трамп записав відеозвернення, присвячене вбивству 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У ньому він розкритикував політику демократів, яку назвав причиною зростання рівня злочинності.

ФБР розслідує вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької у Шарлотті. Директор ФБР Кеш Патель повідомив про розслідування жорстокої смерті від ножових поранень.

Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення Декарлосу Брауну, обвинуваченому у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Прокурори вимагатимуть смертної кари.

Трамп заявив, що "тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, повинна бути піддана швидкому судовому розгляду і засуджена лише до смертної кари".

Антоніна Туманова

