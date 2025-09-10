$41.250.03
19:32 • 9994 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 15841 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 23126 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 15873 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 43716 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 72681 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 60498 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 36717 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30406 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29520 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
"Ми повинні бути жорстокими, як і вони" - Трамп про вбивство українки Заруцької

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Дональд Трамп у відеозверненні розкритикував політику демократів, назвавши її причиною зростання злочинності та вбивства 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Він заявив, що 25 найнебезпечнішими містами Америки керують мери-демократи, які "випускають на волю диких, кровожерливих злочинців".

"Ми повинні бути жорстокими, як і вони" - Трамп про вбивство українки Заруцької

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення, присвячене вбивству 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У ньому він розкритикував політику демократів, яку назвав причиною зростання рівня злочинності. Відео опублікували на YouTube-каналі Білого дому, передає УНН.

Деталі

Глава Білого дому заявив, що 25 найнебезпечнішими містами Америки керують мери-демократи. За словами Трампа, в таких містах "випускають на волю диких, кровожерливих злочинців", щоб вони "полювали на невинних людей".

Президент США показав фотографії Ірини Заруцької та підозрюваного в її убивстві Декарлоса Брауна-молодшого, а також знімок із моментом нападу.

Це була прекрасна молода дівчина, яка ніколи не мала проблем і мала чудове майбутнє в цій країні. А тепер вона мертва. Її вбив божевільний монстр, який після 14 попередніх арештів перебував на волі. Ми не можемо дозволити злочинцям і надалі поширювати смерть і руйнування по всій нашій країні. Ми повинні відповідати силою і рішучістю. Ми повинні бути жорстокими, як і вони. Це єдина річ, яку вони розуміють

- сказав Дональд Трамп.

Він також зауважив, що "народ наполягає на захисті, безпеці, законі та порядку", згадавши про своє рішення відправити у Вашингтон, округ Колумбія, військових Національної гвардії.

Нагадаємо

Ірина Заруцька, 23-річна українська біженка, була поранена ножем під час поїздки на легкорейковому транспорті у серпні 2025 року. Дональд Трамп засудив це вбивство.

Президент США поклав відповідальність за цей злочин на Демократичну партію та використав трагедію для політичної агітації.  

Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - Трамп09.09.25, 18:20 • 9590 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини Світу
Національна гвардія США
Демократична партія США
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки