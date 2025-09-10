"Ми повинні бути жорстокими, як і вони" - Трамп про вбивство українки Заруцької

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення, присвячене вбивству 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У ньому він розкритикував політику демократів, яку назвав причиною зростання рівня злочинності. Відео опублікували на YouTube-каналі Білого дому, передає УНН.

Глава Білого дому заявив, що 25 найнебезпечнішими містами Америки керують мери-демократи. За словами Трампа, в таких містах "випускають на волю диких, кровожерливих злочинців", щоб вони "полювали на невинних людей".

Президент США показав фотографії Ірини Заруцької та підозрюваного в її убивстві Декарлоса Брауна-молодшого, а також знімок із моментом нападу.

Це була прекрасна молода дівчина, яка ніколи не мала проблем і мала чудове майбутнє в цій країні. А тепер вона мертва. Її вбив божевільний монстр, який після 14 попередніх арештів перебував на волі. Ми не можемо дозволити злочинцям і надалі поширювати смерть і руйнування по всій нашій країні. Ми повинні відповідати силою і рішучістю. Ми повинні бути жорстокими, як і вони. Це єдина річ, яку вони розуміють