«Мы должны быть такими же жестокими, как и они» — Трамп об убийстве украинки Заруцкой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение, посвященное убийству 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. В нем он раскритиковал политику демократов, которую назвал причиной роста уровня преступности. Видео опубликовали на YouTube-канале Белого дома, передает УНН.

Глава Белого дома заявил, что 25 самыми опасными городами Америки управляют мэры-демократы. По словам Трампа, в таких городах "выпускают на волю диких, кровожадных преступников", чтобы они "охотились на невинных людей".

Президент США показал фотографии Ирины Заруцкой и подозреваемого в ее убийстве Декарлоса Брауна-младшего, а также снимок с моментом нападения.

Это была прекрасная молодая девушка, у которой никогда не было проблем и было прекрасное будущее в этой стране. А теперь она мертва. Ее убил безумный монстр, который после 14 предыдущих арестов находился на свободе. Мы не можем позволить преступникам и впредь распространять смерть и разрушение по всей нашей стране. Мы должны отвечать силой и решимостью. Мы должны быть жестокими, как и они. Это единственная вещь, которую они понимают