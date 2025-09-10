«Мы должны быть такими же жестокими, как и они» — Трамп об убийстве украинки Заруцкой
Киев • УНН
Дональд Трамп в видеообращении раскритиковал политику демократов, назвав ее причиной роста преступности и убийства 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. Он заявил, что 25 самыми опасными городами Америки управляют мэры-демократы, которые «выпускают на волю диких, кровожадных преступников».
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение, посвященное убийству 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. В нем он раскритиковал политику демократов, которую назвал причиной роста уровня преступности. Видео опубликовали на YouTube-канале Белого дома, передает УНН.
Детали
Глава Белого дома заявил, что 25 самыми опасными городами Америки управляют мэры-демократы. По словам Трампа, в таких городах "выпускают на волю диких, кровожадных преступников", чтобы они "охотились на невинных людей".
Президент США показал фотографии Ирины Заруцкой и подозреваемого в ее убийстве Декарлоса Брауна-младшего, а также снимок с моментом нападения.
Это была прекрасная молодая девушка, у которой никогда не было проблем и было прекрасное будущее в этой стране. А теперь она мертва. Ее убил безумный монстр, который после 14 предыдущих арестов находился на свободе. Мы не можем позволить преступникам и впредь распространять смерть и разрушение по всей нашей стране. Мы должны отвечать силой и решимостью. Мы должны быть жестокими, как и они. Это единственная вещь, которую они понимают
Он также отметил, что "народ настаивает на защите, безопасности, законе и порядке", упомянув о своем решении отправить в Вашингтон, округ Колумбия, военных Национальной гвардии.
Напомним
Ирина Заруцкая, 23-летняя украинская беженка, была ранена ножом во время поездки на легкорельсовом транспорте в августе 2025 года. Дональд Трамп осудил это убийство.
Президент США возложил ответственность за это преступление на Демократическую партию и использовал трагедию для политической агитации.
