Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
9 сентября, 16:05
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Эксклюзив
9 сентября, 07:10
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
9 сентября, 07:01
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
9 сентября, 06:31
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

«Мы должны быть такими же жестокими, как и они» — Трамп об убийстве украинки Заруцкой

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Дональд Трамп в видеообращении раскритиковал политику демократов, назвав ее причиной роста преступности и убийства 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. Он заявил, что 25 самыми опасными городами Америки управляют мэры-демократы, которые «выпускают на волю диких, кровожадных преступников».

«Мы должны быть такими же жестокими, как и они» — Трамп об убийстве украинки Заруцкой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение, посвященное убийству 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. В нем он раскритиковал политику демократов, которую назвал причиной роста уровня преступности. Видео опубликовали на YouTube-канале Белого дома, передает УНН.

Детали

Глава Белого дома заявил, что 25 самыми опасными городами Америки управляют мэры-демократы. По словам Трампа, в таких городах "выпускают на волю диких, кровожадных преступников", чтобы они "охотились на невинных людей".

Президент США показал фотографии Ирины Заруцкой и подозреваемого в ее убийстве Декарлоса Брауна-младшего, а также снимок с моментом нападения.

Это была прекрасная молодая девушка, у которой никогда не было проблем и было прекрасное будущее в этой стране. А теперь она мертва. Ее убил безумный монстр, который после 14 предыдущих арестов находился на свободе. Мы не можем позволить преступникам и впредь распространять смерть и разрушение по всей нашей стране. Мы должны отвечать силой и решимостью. Мы должны быть жестокими, как и они. Это единственная вещь, которую они понимают

- сказал Дональд Трамп.

Он также отметил, что "народ настаивает на защите, безопасности, законе и порядке", упомянув о своем решении отправить в Вашингтон, округ Колумбия, военных Национальной гвардии.

Напомним

Ирина Заруцкая, 23-летняя украинская беженка, была ранена ножом во время поездки на легкорельсовом транспорте в августе 2025 года. Дональд Трамп осудил это убийство.

Президент США возложил ответственность за это преступление на Демократическую партию и использовал трагедию для политической агитации.

Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - Трамп09.09.25, 18:20 • 10604 просмотра

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧПНовости Мира
Национальная гвардия США
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты