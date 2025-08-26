$41.430.15
Трагічна смерть українки у США: 23-річну Ірину Заруцьку вбили на вокзалі в Північній Кароліні

Київ • УНН

 • 244 перегляди

23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

Трагічна смерть українки у США: 23-річну Ірину Заруцьку вбили на вокзалі в Північній Кароліні

Молода українка Ірина Заруцька, яка втекла до Сполучених Штатів від війни із росією, загинула від ножових поранень на залізничній станції у Шарлотті, штат Північна Кароліна. Поліція заарештувала 34-річного підозрюваного у вбивстві, пише УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Заруцька, яка нещодавно переїхала до Сполучених Штатів, намагаючись урятуватися від війни, трагічно загинула на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Шарлотті, штат Північна Кароліна.

23-річну Ірину Заруцьку, яка "сподівалася на новий початок", знайшли мертвою о 21:55 за адресою Камден-роуд, 1821

- повідомляє поліція.

Друзі та рідні розповідають, що Ірина "сподівалася на новий початок" у США.

Це непоправна втрата для її родини. Ми створили цей збір коштів, щоб підтримати Валерію та її близьких у цей болісний час і допомогти їм з непередбаченими витратами

- зазначено у повідомленні на сайті GoFundMe, де створили збір коштів для підтримки її тітки Валерії.

Підозрюваного затримали

Поліція оперативно затримала підозрюваного - 34-річного Декарлоса Брауна, пише видання СharlotteObserver. Йому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Чоловіка з травмами, що не загрожують життю, доправили до лікарні.

Судові документи свідчать, що Браун неодноразово мав проблеми із законом із 2011 року. Його арештовували за крадіжки, пограбування із застосуванням зброї та погрози. Більшість звинувачень були зняті, але у січні йому знову висунули обвинувачення у неправомірному використанні системи 911. Під час однієї з перевірок поліції він заявив, що в його тілі перебуває "штучний матеріал", який "контролює його дії". Як зазначено у письмовій заяві під присягою, офіцери відповіли, що його проблема має медичний характер і вони не можуть нічого вдіяти.

За даними місцевих ЗМІ, Браун - безхатько. Поліція наразі не уточнює, що саме призвело до нападу.

Резонанс у суспільстві

Подія викликала широкий резонанс у Шарлотті, де рівень насильницької злочинності перевищує середньостатистичний у США. Член міської ради Едвін Пікок заявив, що громадяни вимагають відповідей.

Зараз довіра та впевненість, які ми маємо, особливо між Саут-Ендом та Аптауном, дуже крихкі. Ця історія зворушлива, і якщо те, що ми чуємо, правда, то нам потрібно дати відповіді цій родині. І, що ще важливіше, ми маємо вселити громадянам упевненість у їхній безпеці

- наголосив він.

Вбивство на суперяхті: на розкішному судні на Багамах знайшли мертвою 20-річну стюардесу09.07.25, 20:08 • 3135 переглядiв

Альона Уткіна

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
