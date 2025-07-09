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Вбивство на суперяхті: на розкішному судні на Багамах знайшли мертвою 20-річну стюардесу

Київ • УНН

 • 77 перегляди

20-річну Пейдж Белл знайшли мертвою на суперяхті Far From It на Багамах. 39-річному громадянину Мексики висунуто звинувачення у вбивстві, його виявили поруч з тілом з травмами.

Вбивство на суперяхті: на розкішному судні на Багамах знайшли мертвою 20-річну стюардесу

На розкішній яхті, пришвартованій біля елітного курорту Харбор-Айленд на Багамах, знайдено мертвою 20-річну Пейдж Белл. Дівчина працювала на судні Far From It, вартість відпочинку на якій сягає 120 тисяч фунтів на тиждень. Про це пише УНН із посиланням на DailyMail.

20-річну Пейдж Белл з Йоганнесбурга, Південна Африка, знайшли мертвою на борту розкішного моторного човна Far From It, коли судно стояло біля причалу в Харбор-Айленд минулого тижня

- підтвердила поліція.

Королівська поліція Багамських островів також повідомила, що 39-річному громадянину Мексики висунуто звинувачення у вбивстві, і очікується, що він сьогодні з'явиться перед судом.

Поліцію повідомили про зникнення дівчини 3 липня після 13:00. Тіло Пейдж знайшли в машинному відділенні яхти з очевидними травмами. Її виявили поруч із чоловіком, якого вважають підозрюваним у її вбивстві. Він мав важкі травми руки внаслідок того, що поліція описала як "ймовірну спробу самогубства".

Чоловіка затримали, попередили та доставили до найближчої клініки для лікування

- йдеться у заяві поліції.

Пейдж, чия родина живе в Дурбані, мало виповнитися 21 рік 14 липня, і з нагоди її ювілею було заплановано грандіозне святкування. Обставини її смерті досі розслідуються.

Доповнення

Far From It – це чартерна яхта, побудована у 2008 році, що складається з п'яти люксів. Заможним клієнтам пропонують відпочинок на ній за 100 – 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Згідно з інформацією на вебсайті, яхта має дев'ять постійних співробітників.

18-річну українку, яка зникла в Італії, знайшли повішеною08.07.25, 19:54 • 11044 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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