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18-річну українку, яка зникла в Італії, знайшли повішеною

Київ • УНН

 • 3223 перегляди

18-річну українську студентку Марію Бугайову знайшли мертвою в Апулії, Італія, неподалік туристичного комплексу, де вона проходила стажування. Дівчина зникла 4 липня, а її тіло виявили повішеним.

18-річну українку, яка зникла в Італії, знайшли повішеною

На півдні Італії, в Апулії, виявили мертвою 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яка зникла кілька днів тому. Її тіло знайшли неподалік туристичного комплексу, де дівчина проходила стажування. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії, передає УНН із посиланням на Ansa.

В Апулії, Італія, виявили тіло 18-річної української студентки Марії Бугайової, яка зникла безвісти минулої п’ятниці вдень. Її знайшли повішеною приблизно за кілометр від туристичного села, де вона працювала 

- йдеться у дописі.

Видання зазначає, що дівчина перебувала в Апулії в рамках європейського проєкту з Братиславським університетом, де проходила стажування в туристичному комплексі Meditur, розташованому у курортному районі Specchiolla, що входить до муніципалітету Каровіньйо (провінція Бріндізі). 

За інформацією італійських ЗМІ, 18-річну Марію востаннє бачили 4 липня — камери відеоспостереження зафіксували, як вона залишала готель і прямувала у бік природного заповідника Торре Гуачето. Вже 5 липня її зникнення офіційно зареєструвала адміністрація туристичного комплексу, де дівчина проходила стажування.

У номері Марії знайшли паспорт, телефон і записку з кількома номерами. Також відомо, що перед зникненням вона надіслала гроші брату. За повідомленнями місцевих медіа, напередодні дівчина дізналася, що її стажування не продовжуватимуть.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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